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(Görüntülü) Engelli çocukların jandarma ile kar eğlencesi

Selda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı'nın organizasyonuyla engelli çocuklar ve aileleri, kayak merkezi Kartepe'de doyasıya eğlendi

04 Aralık 2018 01:24

Selda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı\'nın organizasyonuyla engelli çocuklar ve aileleri, kayak merkezi Kartepe\'de doyasıya eğlendi. Jandarmayla kartopu oynayıp, kardan adam yapan çocuklar, kızaklarla kaymanın keyfini çıkardı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı\'nca \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\' dolayısıyla engelli çocuklar ve aileleri, kayak merkezi Kartepe\'de ağırlandı. Özel rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli çocuklar ve ailelerinden oluşan yaklaşık 60 kişi, kayak merkezinde jandarmalarla birlikte kartopu oynayarak, kardan adam yaptı. Anneleriyle beraber kızaklarla kayan çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı. Engelli çocuklar, jandarmaya ait kar motoruyla da gezdirildi. Çocuklar, Kartepe\'de gün boyu eğlenmenin keyfini çıkardı.
 

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