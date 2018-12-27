(Görüntülü) Engelli çocuklardan "Manastır Türküsü" duygulandırdı

Gökhan Artan / İstanbul, 27 Aralık (DHA) - Türkiye’nin en büyük özel eğitim ve uygulama okulu, Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda eğitim gören engelli öğrenci sayısı 112’ye ulaştı. Okulda eğitim gören engelli çocuklardan oluşan koronun dün verdiği konser büyük beğeni topladı. Konsere katılanlar özellikle çocukların seslendirdiği \"Manastır Türküsü\"nü dinlerken duygusal anlar yaşadı.





Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli çocuklar için ilk, orta ve lise’yi içinde barındıran 5 bin metrekare kapalı alana sahip okul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Kasım’da açıldı. Limak Vakfı tarafından yaptırıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen okulda öğrenci sayısı da artıyor.Küçükçekmece ilçesinde engelli çocukların eğitim ihtiyacına önemli katkı sağlayan toplam 27 derslik bulunan okulda öğrenci sayısı da 112’ye çıktı. Toplam 42 öğretmen ve 3 yöneticinin de görev yaptığı Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda dün bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe çocukların ailelerinin yanı sıra merhum Gülseren Özdemir’in çocukları Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir, Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir’in de aralarında olduğu Limak yöneticileri ve çalışanları da katıldı.





\"Biz burayı yaparken gerçekten örnek olsun istedik\"





Etkinlikte bir konuşan Ebru Özdemir, “Biz bu okulu özellikle annem adına yaptığımız için çok mutluyuz. Okulu yapım sürecinde de çok büyük heyecanla bitmesini bekledik. Şimdi görüyoruz ki aslında yapmak istediğimiz farkındalıkta hedefe ulaşıyoruz. Hayırseverlerimiz buraya geliyor. Bu okul gibisini yapmak istiyorlar. Biz burayı yaparken gerçekten örnek olsun istedik. Özel bir eğitim okulu nasıl olabilir diye ona baktık ve en iyi şekilde tasarladık. Dolayısıyla inşallah öğrencilerimiz de velilerimiz de mutludur. İçten çalışan öğretmenlerimize, müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızla bugün beraber vakit geçirmekten dolayı çok mutluyuz” dedi.





Konserde duygusal anlar yaşandı





Etkinlikte okulda eğitim gören öğrencilerden oluşan bir koro konser verdi. Konserde, çocukların seslendirdiği şarkılara katılımcılar eşlik ederken duygusal anlar yaşandı. Özellikle \"Manastır Türküsü\"nün söylendiği sırada izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı. Büyük beğeni toplayan bol bol alkış alan konser sonrası, Limak yöneticileri ve çalışanları çocuklara hediyeler dağıttı. Aileler ve okul müdürü Mehmet Akıncı da Limak ailesine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.





Kapasitesi artırılabiliyor





Türkiye’nin özel eğitim okulları içinde ilk, orta ve liseyi birlikte barındırması ve büyüklüğü ile ilk olan, 5 bin metrekarelik kapalı alan içindeki okul özellikleri de dikkat çekiyor.Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nun kapasitesi 300 öğrenciye kadar çıkabiliyor. Özellikle birden fazla engeli olan öğrenciler için en iyi koşullarda eğitim verecek şekilde planlanan okulun en önemli özelliklerinden biri de, öğrencilerin yanı sıra aileler için de eğitim ortamının oluşturulması oldu. Okuldaki ilkokul, ortaokul ve lise bölümleri için toplam 27 derslik bulunuyor. Ayrıca okuldaki 12 bireysel eğitim sınıfı da otistik öğrencilerin eğitimi için dönüştürülebiliyor.





Dışarıda da ders görebilecek yapıya sahip





İçinde oyun odaları, uygulama evleri, atölyeler, müzik ve görsel sanatlar derslikleri ve beden eğitimi salonları, dahil engelli öğrenciler için her detay okulda yer alıyor. Öğrenciler hem içeride hem de dışarıda ders yapabilecek şekilde okul yapıldı. Okul ayrıca özel eğitim öğretmeni yetişmesi için de önemli bir merkez olma hedefi taşıyor. Sınıflarda gözlem odaları, kütüphane, bilgisayar odası, veli bekleme salonu, okul aile birliği odası, fizyoterapi ve konuşma terapisi salonu, revir, yemekhane, 100 kişilik konferans salonu, kulis ve fuayesi, 2 adet (sedye alabilecek ebatta) asansör, bahçede eğitim ve oyun istasyonları, açık hava derslikleri de bulunuyor. (Fotoğraflı)