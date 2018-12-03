(Görüntülü) Engelli çocuklar Kağıthane'de performans sergiledi

İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında sergi ve sahne performanslarından oluşan bir program düzenlendi. Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen programa engelli öğrenciler ve aileleri katıldı. Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da engellilerin yanlarında yer aldı. Programda Selahaddin Korkmaz Özel İş Uygulama Okulu Öğrencilerinin el işi süslemeleri ve resimleri sergilenirken, OÇEM Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencilerinin sahne gösterisi de izleyiciler tarafından çok beğenildi. Şarkı söyleyen, dans eden, müzik aletlerini ustaca çalan çocukların performansı görülmeye değerdi. “KAĞITHANE İLE İLGİLİ HER KONUDA SÖZ SAHİBİ OLDULAR” Programda konuşan Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Türkiye’de engelli farkındalığının hükümetin bu yönde almış olduğu kararlar sayesinde arttı. Engellilerimizin hayatlarını kolaylaştırıcı yönde adımların daha hızlı hayata geçirilmesi için Engelliler Meclisimizi kurduk. Katılımcı yönetim anlayışıyla engellilerimiz de Kağıthane ile ilgili her konuda söz sahibi oldu. Biz de tüm projelerinde yanlarında olmayı sürdürüyoruz” dedi.