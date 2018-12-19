(Görüntülü) Engelli adamın işyerini soyup yaktılar

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da oyun salonuna giren hırsızlar, oyun cihazlarını ve güvenlik kamerası kayıt cihazını çalarak işyerini ateşe verdi. İşyeri sahibi engelli Sezgin Yiğit, yaklaşık 70 bin lira zararının olduğunu söyleyerek polise şikayette bulundu. Olay, önceki gece, Küçük Mustafa Paşa Mahallesi\'nde bulunan bir oyun salonunda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler kapısını kırarak girdiği işyerinde 6 oyun cihazı ile güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldı. Şüpheliler işyerini ateşe vererek kaçtı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İşyerindeki 9 televizyon, klima, bilgisayar, koltuklar, buzdolabı ile çok sayıda eşya yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 70 bin lira zararı olduğunu ifade eden salon işletmecisi engelli Sezgin Yiğit (33), sabah işyerine geldiğinde şoka girdiğini ifade ederek şunları söyledi: \"Sabah saat 5\'de burayı yakmışlar. İçeride 6 tane cihazım vardı onları alıp, geri kalan ne varsa hepsini ateşe verip çıkmışlar. Benim 60- 70 bin lira zararım var. Ben bu dükkanın geliriyle 3 aileye bakıyordum. Engelli maaşı alıyorum. Kardeşlerim cezaevine girince 3 aileye ben bakıyorum. 9 adet oyun cihazlarımdan 6\'sını ve güvenlik kamerası ile kayıt cihazını çalmışlar. Ardından dükkanı yakıp çıkmışlar.\" Polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.