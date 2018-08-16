(Görüntülü) Engelilerden kaldırımlara park eden araçlara 'sticker'lı protesto

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de bedensel engellilerin üye olduğu Özel İnsanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, kaldırımlara araç park edilmesini, caddeyi trafiğe kapatıp, kaldırıma park eden araçlara sticker yapıştırarak protesto etti.



Özel İnsanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aynur Tonel Karaaslan ve engelli üyeler, kaldırıma park eden araç sahiplerini protesto etmek için Delikliçınar Meydanı\'nda toplandı. Görme ve bedensel engellilerin katıldığı eylemde, 15 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü\'nden alınan izinle Atatürk Caddesi\'ni trafiğe kapattı. Caddede yürüyüşe geçen engelliler, kaldırımlara park eden araçların sahiplerini protesto etti. Engelliler yürüyüş sırasında araç sahiplerine de \'Kaldırımlar araçların, yollar bizim\' diye bağırarak mesaj verdi. Kaldırımlara ve otobüs duraklarına park eden araçlara \'Bunu okurken, engellerimize bir engel de sen koydun\', \'Engel olmadığın takdirde engelli değilim\', \'Ehliyetim ve arabam var ama kuralları bilmiyorum\' yazılı küçük sticker\'ları camlarına yapıştırarak tepkilerini gösterdi.



Dernek Başkanı Aynur Tonel Karaaslan, amaçlarının kaldırıma park eden sürücüleri uyarmak olduğunu belirterek, \"Bu eylemimizde araçlar kaldırımları, caddeyi biz aldık. Kaldırımlara park eden araçlar nedeniyle yürüyemiyoruz. Tekerlekli sandalyeli arkadaşlarımız geçemiyor. Sürücüler araçlarını kaldırıma park ederken, engellilerin geçip, geçemeyeceğini akıllarına getirsin. Sürücülere mesaj vermek için \'Caddeler bizim, kaldırımlar araçların olsun\' diyoruz\" dedi.



Engelliler, eylemlerine, caddede 10 dakika oturma eylemi yaptıktan sonra son verdi.