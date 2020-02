(Görüntülü) Engel tanımayan Gülten, madalyaları topluyor

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, 10 yaşında yanlış tedavi sonucu görme yetisini kaybeden Gülten Kangal (30), judo ve halterle uğraşıyor. Aynı zamanda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü\'nde eğitim gören milli sporcu, katıldığı yarışmalarda birçok madalya kazandı. Sivas\'ta yaşayan Gülten Kangal, 1998 yılında, gözlerindeki katarakt nedeniyle tedavi olmaya karar verdi. Kangal, yanlış tedavi sonrası görme yetisini kaybetti. 20 yıldır görme engelli olan Kangal, hayata tutunmak için birçok sivil toplum kuruluşu ile dernekte başkan ve başkan yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra da kendisini spora adayan Kangal, halter ve dövüş sporu judo ile ilgilenmeye başladı. Sivas Engelliler Spor Kulübü\'ne üye olan Kangal, katıldığı yarışmalardan madalyalarla döndü. Judoda Türkiye ikinciliği elde eden Kangal, 5 Ekim\'de, Gaziantep\'te düzenlenen \'Türkiye Görme Engelliler Halter Turnuvası\'nda ise toplam 100 kilogram kaldırarak, kadınlar kategorisinde altın madalya kazanıp, Türkiye şampiyonu oldu. Kendisini geliştirmek için gayret gösteren Kangal, aynı zamanda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü\'nde eğitim görüyor. Okulunu ihmal etmeyen Kangal, iyi bir spor yöneticisi olmayı hedefliyor. \'HAYATTA HER ŞEY İNSANIN BAŞINA GELEBİLİYOR\' Gözlerini yanlış tedavi sonucu kaybettiğini anlatan Gülten Kangal, \"Bu bana çok büyük kayıplar getirdi; çünkü hayatımın bir çok kesimini götürdü. Bu süre zarfında toplumdan uzaklaştım. Kendimi toplumdan çektim ve hiçbir şey yapmak istemedim. Daha sonra beni bir derneğe yönlendirdiler. Aslında ilk başta gitmeyi kabul etmedim. Koskoca Sivas\'ta sadece benmişim gibi hissetmeye başladım. Daha sonra karar verdim ve derneğe giderek üye oldum. Bu derneğin bana çok büyük katkıları oldu. Ben de ilk başlarda bir kabullenmeme hissi oldu. Daha sonra bir toplantıya katıldım. Baktığımda herkes engelli ama farklı farklı meslekler edinmişler. Bunların arasında avukatlar, öğretmenler vardı. Onlara baktım, kendime baktım ve dedim ki \'Ben de onlar gibi olabilirim\' dedim. Daha sonra adım atarak buralara kadar geldim\" diye konuştu. Azmin sonucunda başarı kapılarının da birer birer açıldığını belirten Kangal, \"Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında başkan ve başkan yardımcılığı yaptım. Daha sonra da spora geçtim. Sporda madalyalar getirdim. Son olarak da okul başlangıcı oldu. Hayatta her şey insanın başına gelebiliyor. İnsanlar \'Sağlıklıyım\' diye düşünmesinler. İnsanlar asla hayattan kopmamalıdır. Kendini eve kapatmamalıdır. Bu insana daha çok kayıplar verdiriyor. Ben gözümü kaybettim. Tamamıyla evde kalmış olsaydım bu bana belki de tamamen hayatımı kaybettirecekti. Yani asla ve asla hayattan vazgeçmemeleri ve yapmak istediklerini başarmaları gerekiyor\" dedi. \'TOPLUMUN ARTIK BİLİNÇLENMESİ LAZIM\' Engellilere karşı toplumun yeterince bilinçli olmadığını dile getiren Kangal, \"Çok büyük şeylerle karşılaştım. İnsanların bakış açıları çok farklı. En basiti gördüğünüz gibi bir sürü madalyalar getirdim ama toplumda her zaman \'engelli\' olgusu var. Bu beni rahatsız ediyor. Toplumun artık bilinçlenmesi lazım. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz. Hala toplumdaki bilgisizliği atamadık. Çok başarılı engellilerimiz var; ama toplumda hala \'Engelli, ne yapabilir ki\', \'Zavallı\' gibi bu bakış açısını artık değiştirmeleri gerekiyor. Engellilerin çok başarılı olduğu noktalar var. Artık insanlar bunları fark etsinler\" diye konuştu. \'GÜLTEN\'İN AZMİ ÖRNEK OLSUN\' Görme engellilerle 14 yıldır çalıştığını anlatan Sivas Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nilüfer Avcı ise \"Ben Gülten\'i uzun yıllardır tanıyorum. Gülten\'deki azim inşallah diğer engelli arkadaşlarımıza da ışık olur. Azmini çok seviyorum. Gülten\'le tanıştıktan sonra biz sporla devam etmesini istedik. İlk olarak judo ile başladık. Judoda dereceler alarak milli sporcu oldu. Daha sonra atletizm dalında yarışmalara gittik. Daha sonra ise branş olarak halteri seçtik. Halterde de altın madalya aldı. Gülten\'in ayrıca üniversite okumasından çok mutluyum. Bu başarısını devam ettirmesi ve benim sporcum olmasından dolayı çok mutluyum. İnşallah devamı gelecektir. Gülten\'in azmi engelli evlatlarını evlerine kapatan ailelere teşvik olur inşallah. O çocuklar da bu yollarda başarı getirerek eğitim hayatına başlarlar. Bizim temennimiz kendi ayakları üzerinde durabilen engellilerdir. Hep başarı getiren engelliler istiyoruz\" dedi.