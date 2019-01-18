(Görüntülü) Enerji Bakanı Dönmez İstanbul'da karne ve dergi dağıttı

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL,(DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Üsküdar\'da 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Karne ve Ali\'nin Enerji Serüveni-2 Dergisi Dağıtım Töreni\'ne katıldı. Bakan Dönmez\'i Üsküdar 4. Murat İlkokulu\'nda öğrenciler karşıladı. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada ilkokul öğretmenlerinin unutulmadığını söyledi. Dönmez, sınıf öğretmeni Şükran Ekşioğlu ile birlikte öğrencilere tek tek karnelerini ve \"Ali\'nin Enerji Serüveni-2\" dergisini dağıttı. \"ÇOCUKKEN BİLİNÇLENDİRMEK SON DERECE ÖNEMLİ\" Dergi hakkında öğrencilere bilgi veren Bakan Fatih Dönmez, öğrencilere enerji kaynaklarının neler olduğunu sordu. Dönmez, \"Bununla enerji kaynaklarımızı tanıyacağız. Nasıl üretiliyor, bize kadar nasıl taşınıyor göreceğiz. Ama enerjiyi verimli kullanacağız. Okullarımızda, evlerimizde daha az enerji harcayan ürünleri tercih etmemiz lazım. En son bir kamu spotu yayınladık. Burada çocuklarımıza büyük görev düşüyor. Bugünün çocuğu yarının büyüğü olacak inşallah. Enerji kaynaklarını ve enerji kullanımını çocuklara tanıtmaya, sevdirmeye çalışıyoruz. Çocukken bilinçlendirmek son derece önemli\" dedi. \"1 MİLYON ADET DERGİ DAĞITILMIŞ OLACAK\" Bakan Dönmez, \"Biz çocukların enerji dedektifi olmasını arzu ediyoruz, evde yeri geldiğinde büyüklerini uyarabilsin. Çocukken bunu başlatmak son derece önemli. 81 ilimizde bugün dördüncü sınıfta okuyan yavrularımıza yaklaşık 1 milyon adet dergi dağıtılmış olacak. Eskiden biz de pek sevmezdik ödev verilmesini. Bu bir ödev değil, onların eğlenerek okuyacakları bir kitapçık olacak\" dedi. Bakan Dönmez daha sonra öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.