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Dünya

(Görüntülü) Endonezya'da tsunami: en az 168 kişi hayatını kaybetti

Mahmut Can Emir, (DHA) – Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda, Anak Krakatoa yanardağındaki volkanik aktiviteye bağlı olarak oluştuğu düşünülen tsunami sonrasında en az

23 Aralık 2018 14:13

Mahmut Can Emir, (DHA) – Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı\'nda, Anak Krakatoa yanardağındaki volkanik aktiviteye bağlı olarak oluştuğu düşünülen tsunami sonrasında en az 168 kişinin hayatını kaybettiğini 745 kişinin yaralandığını ve 30 kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Anak Krakato’nın halen aktif olduğu konusunda bir uyarı yapan Sutopo, vatandaşlar ve bölgedeki turistleri sahil bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo bir taziye mesajı yayınlayarak, tüm resmi kurumların arama kurtarma çalışmalarına katılacağını ve yararlılarla ilgineceklerini duyurdu.

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