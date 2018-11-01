(Görüntülü) En iyi dokuma kumaşlar tasarımları ödüllerdirildi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da Akdeniz Tekstil Hammadleri İhracatçılar Birliği\'nin (ATHİB) Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi\'nin desteğiyle bu yıl 7\'incisini düzenlediği Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması\'nda dereceye girenler ödüllendirldi. Yarışmanın bu yıl ki kazananı \'Düzlem\' adını verdiği tasarımıyla Berna Süslü oldu. Eski Milli Mensucat Fabrikası olan Adana Müzesi Kompleksi\'nde gerçekleşen danslı defile ve yarışmaya, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, TİM Başkanı İsmail Gülle, ATHİB Başkanı Zevki Kıvanç, sivil top kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan ATHİB Başkanı Kıvanç, ihracatçılar olarak hükümetin büyük desteğini gördükleri söyledi. Bu sene kumaşlara yeni nesil dokunuşlar ile anlam kattıklarını belirten Kıvanç,\"Her geçen senenin sonunda gerek gençlerimizi, gerekse de kumaşlarımızı bambaşka boyutlara taşıdık. Bizler gençlerimizin hayallerini, ülkemizin hayalleriyle gerçekleştirmek için varız\" dedi. Daha sonra konuşan TİM Başkanı Gülle, ARGE, tasarım, inavasyonun ve katma değerin önemli olduğunu söyledi. Bunu sürekli söylediklerini aktaran Gülle, bunun bir uygulamasının ise gerçekleşen tasarım yarışmasının olduğunu dile getirdi. Türkiye\'nin bu yıl 170 milyar dolar ihracata gitmekte olduğunu anlatan Gülle, \"Türkiye ihracat hedeflerini ya milyarlarca ton üretim ile yapacak, ya da değerli ürünler ile yapacak. Biz aslında yolumuzu seçtik. Biz katma değerli, birim fiyatı yüksek ürünleri üretmek ve satmak durumundayız. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bu akşam olduğu gibi gençelirimizin hayallerini bizim endüstrimizin deneyimiyle birleştirerek ortaya çıkan bu değerlerle yapacağız\" diye konuştu. HAZIR GİYİM İÇİN KİLİT BİR KAVRAM Yetenekli gençeleri desteklemek için birarada olduklarını vurgulayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yarışmada derece alan 5 öğrencinin yurt dışı eğitim ve yaşam giderlerini desteklediklerini kaydetti. Eğitimlerini İtalya\'da tamamlayıp dönen iki genç tasarımcımızın imzalarıyla dokunan kumaşların sahneye taşındığını söyleyen Bakan Pekcan, şöyle konuştu: \"Tasarım kültürümüzün gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla Türk tasarımcılarımız artık moda yaratma konusunda uluslararası moda platformlarında kendilerinden söz ettirmekteler. Tasarımcılarımız yakın gelecekte dünya tasarım gündemini belirleyici rol oynasınlar istiyoruz. Çukurova gibi üretken, onun gibi zengin bir dünyanın kapıları firmalarımıza ve tasarımcılarımıza açılmış bulunmaktadır. Bölgemizin ve ülkemizin itici güçlerinden olan hazır giyim sektörü için kilit bir kavram tasarımcılık. Bugün geldiğimiz noktada hazır giyim söktürümüz ciddi bir kaliteyi yakalamış bir durumda. Dünyanın önde gelen markalarına üretim yapabilecek kapasitesine sahibiz.\" TASARIMLAR, DANS İLE TANITILDI 16 farklı üniversiteden 74 başvurunun alındığı ve seçici kurul tarafından belirlenen 10 finalistin tasarımları, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) tarafından müzik ve dans eşliğinde sergilendi. Tasarlanan kumaşlardan dikilen kıyafetleri giyen balet ve balerinler, danslarıyla izleyenleri büyüledi. Yarışmada \'Düzlem\' adını verdiği tasarımıyla birinci olan Berna Süslü\'de Bakan Pekcan ve protokol üyeleri tarafından 15 bin liralık ödülü verildi. Öte yandan ‘New Butterfly’ adını verdiği tasarmıyla 2\'inci olan Şansım Televi Boğa\'ya 12 bin lira, \'Muture Core\' adlı tasarımıyla 3’üncü olan Gizem Nur Bağ\'a ise 9 bin lira ödül verildi. Dereceye giren öğrenciler, ayrıca yurt dışı eğitim kazandılar.