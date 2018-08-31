(Görüntülü) En hızlı çay toplamak için yarıştılar

Arzu ERBAŞ/ARHAVİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN’in Arhavi ilçesinde bu yıl 46\'ncısı düzenlenen ve 4 gün sürecek Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali başladı. Festivalde, 30 yarışmacının katıldığı \'En hızlı çay toplama\' yarışmasında renkli görüntüler yaşandı.



Arhavi Belediyesi tarafından düzenlenen 46\'ıncı Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında \'En hızlı çay toplama\' yarışması düzenlendi. Yarışma öncesi Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu ve davetliler ile yurt dışından gelen halk dansları topluluğu üyeleri de çay bahçesine girerek çay topladı. Çaykur Genel Müdürlüğü’nün desteği ile Yemişlik Mahallesi\'nde gerçekleştirilen yarışmaya kadın-erkek 30 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar, 5 dakika içerisinde en fazla çay toplamak için yarıştı. İzleyenlerin de eğlenceli dakikalar yaşadığı yarışmada, kadınlarda 18 kilo çay toplayan Ayşe Sarıoğlu, erkeklerde ise 21 kilo 800 gram çay toplayan Aydın Reyhan birinci oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödüller verildi.

