(Görüntülü) En görkemli kalede horonlu Cumhuriyet kutlaması

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin en görkemli kalesi seçilen Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Zil Kale\'de, Cumhuriyet kutlaması gerçekleştirildi. Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı Çamlıhemşin ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin en görkemlisi seçilen Zil Kale\'de kutladı. Türk bayrakları eşliğinde marşlar söyleyen grup, tulum eşliğinde horon oynadı. Gruba, yeni evliler de eşlik etti. Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu, cumhuriyete sahip çıkma adına, 5 yıldır bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Cerrahoğlu, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Farklı bir etkinlik yaparak, Zil Kale\'de kutlama yapıyoruz. Geçmişimize sahip çıkıp, geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek istiyoruz” diye konuştu.