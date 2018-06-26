(Görüntülü) En genç vekil Dersim Dağ: Halk Meclis'te gençleri görmek istiyor

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'dan milletvekili genel seçiminde Türkiye\'nin en genç vekili olarak Meclis\'e giren HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ (22), \"Halk, Meclis\'te gençleri görmek istiyor. Bizim gençlere ihtiyacımız var\" dedi.



Diyarbakır\'ın Bismil ilçesinde, 2 Şubat 1996 tarihinde dünyaya gelen Dersim Dağ, 27\'nci dönem milletvekili genel seçiminde, HDP\'den Diyarbakır 8\'inci sıradan Türkiye\'nin en genç vekili seçildi. Gençlerin sorunlarını çözmek için siyasete atıldığını belirten Dağ, \"5 aylıkken İstanbul\'a göç ettik. 18 yıl boyunca İstanbul\'da kaldım. Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyat Bölümü\'nü okumak için Mardin\'e yerleştim. Ailemin sürekli siyasetle ilgilenmesi, beni siyasetle tanıştırdı. Siyasetle büyüdüm. Küçük yaştan beri siyasetle ilişkim vardı. Üniversiteye yerleştikten sonra siyasete ilişkim yoğunlaştı. Son 3 yıldır da siyaseti aktif olarak yapıyorum\" diye konuştu.



Milletvekili adayı olduktan sonra seçim çalışmaları yürütürken, büyük ilgi gördüğünü anlatan Dağ, şunları söyledi:



\"Halk, Meclis\'te gençleri görmek istiyor; çünkü gençlerin, ülkemizde var olan sorunların farkında olduğunu, coşkusuyla gücüyle Meclis\'e renk katacağını düşünüyor. Öyle de olacağına inanıyoruz. Bu yüzden bizleri çok büyük ilgiyle karşılaşıyorlardı. Evet, bizim gençlere ihtiyacımız var. Tecrübe olarak az olabilirsiniz; ama önemli işler yapabileceğimizi bize anlatıyorlardı. Genel olarak olumlu tepkiler alıyorduk. Meclis\'teki ilk çalışmayı gençlerin sorunlarını çözmek için yürüteceğim. Gençler için ilk çalışmam eğitim sisteminin daha iyi daha bilimsel, toplumsal, eşitlikçi, özgürlükçü dersler verilmesini sağlamak olacak. Özellikle toplumsal cinsiyet derslerin zorunlu olması, eğitimiyle ilgili problemlerin giderilmesi için çalışacağız. İkinci işim ise işsizlik sorunun çözmek olacak. İşsizlik problemi gençlerimizin yaşadığı en önemli problemidir. Bu problemlere dönük çalışmalarımız olacaktır.\"



AK Parti\'den İstanbul Milletvekili olarak TBMM\'ye girmeye hak kazanan, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rümeysa Kadak\'tan yaklaşık 3 ay daha küçük olan Dersim Dağ, çok heyecanlı olduğunu söyledi.



Türkiye tarihinin en genç milletvekili olmasının, kendisi için güzel bir duygu olduğunu dile getiren Dersim Dağ, \"Gençlerin sesi olmak çok güzel. Gençler bugün beni bir temsiliyet olarak görüyor, sorunlarını bize iletiyor. Ben gençlere \'Her zaman sizin sesiniz olacağım; ama mücadelemiz birlikte olacak\' dedim. Onların yaşadıkları sorunlar, benim de sorunlarımdır. Var olan bütün sorunların farkındayım. Bunları hep birlikte çözeceğiz. Aslında tek başıma bir şey yapmayacağım, gençlerle birlikte yapacağım. Gençlere sesleniyorum; gelin, sorunlarımızı hep birlikte çözelim. Sorunları biliyoruz, çözümleri de biz de. Sorunumuzu çözmek için birlikte mücadele edeceğiz\" diye konuştu.

