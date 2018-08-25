(Görüntülü) Emniyet şeridindeki araca otomobil çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, Kadir Akan\'ın TEM yolunda arızalanması nedeniyle emniyet şeridine çektiği hafif ticari araca otomobil çarptı. Kazada Akan\'ın araçtaki anne- babası yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Cansız bedeni battaniyeyle örtülü annesinin başında gözyaşı döken Akan, \"Anam benim, güzel anam\" dedi. Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolunun Çorlu gişelerine 2 kilometre uzaklıkta meydana geldi. İstanbul\'dan Kırklareli\'ne giden Kadir Akan, arızalanan 34 FH 5773 plakalı hafif ticari aracını emniyet şeridine çekip, kurtarıcı istedi. Kurtarıcı bekleyen Akan\'ın aracına, aynı yönden gelen Mehmet Atalay Dikmen\'in kullandığı 39 BE 641 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçtaki Birgül Akan, yola fırlaması sonucu yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Recep ile Hilal Akan ve otomobildeki Mehmet Metin, Nilgün ve Zeynep Dikmen de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere götürüldü. Ağır yaralı Recep Akan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. KENDİSİ KURTULDU, ANNE- BABASI ÖLDÜ Kazadan yara almadan kurtulan Kadir Akan, annesi Birgül ve babası Recep Akan\'ı kaybetti. Kadir Akan, cansız bedeni battaniyeyle örtülü annesinin başında \"Anam benim, güzel anam\" diyerek, uzun süre gözyaşları döktü. Akan\'ı olay yerinde bulunan jandarma ve polis ekipleri sakinleştirdi. Motorundan duman yükselen aracını emniyet şeridine çektiğini anlatan Kadir Akan, \"Annem ve babam araçtaydı. Sonra polisler gelip, ne olduğunu sordu. Ben de durumu anlattım. Sonra kurtarıcıya haber verdim. Kurtarıcı beklerken, bu kaza oldu. Annemi havada gördüm. Babam kötüydü\" dedi. Polis ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Birgül Akan\'ın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ahmet Atalay Dikmen ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.