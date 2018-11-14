(Görüntülü) Emniyet kemeri takmayan sürücüler tabletten kaçamıyor

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da trafik polisleri emniyet kemeri takmayan sürücüleri tabletle görüntüleyerek 108 liralık ceza uyguluyor. Sürücünün itiraz etmesi halinde kendisine görüntüsü izletiliyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye\'de ilk kez, pilot bölge Ordu\'da uygulanan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) 18 Kasım 2015\'te kullanılmaya başladı. Ordu\'dan geçen Karadeniz Sahil Yolu\'na 19 kule radar cihazı ile 11 araç plaka tanıma sistemi konuldu. 10 ay aktif kalan sistem, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla durduruldu. TEDES açık olduğu dönemde yaklaşık 500 bin sürücüye kırmızı ışık ve hız ihlalinden cezai işlem uygulandı. TEDES uygulamasının 9 Eylül 2016 tarihinde durdurulmasının ardından bu kez Elektronik Denetim Sistemi (EDS) kurulması için çalışma başlatıldı. EDS uygulaması için kentteki tüm çalışmalar tamamlanmasına karşın sistem henüz aktif edilmedi.



İTİRAZI ORTADAN KALDIRIYORLAR



EDS\'nin devreye girmemesi nedeniyle trafik polisleri, Karadeniz Sahil Yolu başta olmak üzere diğer bağlantı yollarında anlık hız ve emniyet kemeri uygulamasını \'manuel\' yapıyor. Emniyet kemeri takmadan trafiğe çıkan sürücüler, tabletle görüntüleniyor. Çoğu zaman sürücüler trafik polislerine itiraz ederek, kemerlerinin takılı olduğunu iddia ediyor. Trafik polisleri ise tablet görüntülerini sürücülere izlettirerek itirazlarında haksız olduklarını belirtip, 108 lira ceza uyguluyor.



BAZI SÜRÜCÜLER ŞAŞIRTTI



Emniyet kemeri takılı olmayan bazı sürücüler çeşitli bahanelerle kurtulmaya çalışırken, trafik polisleri ise yine de cezai işlem uyguluyor. Kimi sürücülerin cezayı ödeyeceklerini ancak emniyet kemeri takmayacağını söylemesi ise şaşkınlık yarattı.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma açılması beklenen EDS\'nin devreye girmesiyle anlık hızın yanı sıra emniyet kemeri uygulamasının da bu sistemle devam edeceği, sistemin olduğu yerlerde halen devam eden mevcut uygulamanın da sonlandırılacağı belirtildi.

