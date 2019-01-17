(Görüntülü) Eminönü'nde hanlardaki dükkanları "restorasyona geldik" diyerek soymuşlar (2)

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) EMİNÖNÜ\'nde aralarında tarihi nitelikte olanların da bulunduğu hanlardaki dükkanlara, pazar günleri \"Görevliyiz, restorasyon yapacağız\' diyerek giren ve dükkanlardan hırsızlık yaptıkları belirlenen biri kadın 9 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından gözaltına alındı. Kendilerini \"Ayanlar\" çetesi olarak isimlendiren şüphelilerle birlikte hırsızlıklarda kullandıkları murç, matkap tornavida gibi malzemelerin yanı sıra çaldıkları bazı eşyalar, bir pompalı tüfek ile bir tabanca ve 40 bin dolar ele geçirildi. Şüphelilerin şikayetçi olan 40 dükkan sahibinden yaklaşık 7 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin girdikleri bir handa 4 saat kalarak yaklaşık 1 milyon liralık hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Yetkililer iş hanlarında kapıları kırılan ancak içerde kasa bulunmadığı için bir şey çalınmayan onlarca dükkan sahibinin şikayetçi olmadığını, şüphelilerin yüzlerce dükkana girdiğinin tespit edildiğini söyledi. \"RESTORASYONA GELDİK\" DİYEREK SOYMUŞLAR Eminönü bölgesinde tarihi hanlardaki dükkanlarda son aylarda yaşanan hırsızlıklar üzerine polis tarafından soruşturma açılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada, şüphelilerin hırsızlık için iş hanlarının kapalı olduğu pazar günleri çalıştığını belirledi. Ellerinde çanta ve matkaplarla hanlara gelen çevredekilere de \"görevliyiz, restorasyon yapacağız\" diyerek içeriye giren şüphelilerin tüm dükkanların kapılarını kırdıkları öğrenildi. İçinde kasa bulunmayan dükkanlara dokunmayan şüphelilerin diğer dükkanlarda buldukları kasaları açarak para ve ziynet eşyaları çaldıkları belirlendi. Hırsızlıklar sırasında güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin bazı dükkanlardan ise saat, imitasyon süs eşyaları gibi taşıyabildikleri eşyaları da aldıkları öğrenildi. POLİS TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPTI Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 18 Kasım 2018 tarihinde Yeni Han\'da meydana gelen hırsızlık olayının ardından yapılan çalışmalarda önce şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Daha sonra evleri ve çalışma şekilleri deşifre edilen hırsızlık çetesinin organize bir şekilde çalıştığı ortaya çıktı. Çete liderliğini Mazlum T.nin (40), yardımcılığını ise cezaevinden iki ay önce çıkan Bayram Y.\'nin yaptığı çetenin, çaldıkları paraları banka hesabında saklayan üyesinin ise Yüksel A. olduğu belirlendi. HIRSIZLIK YAPTIKTAN HEMEN SONRA YAKALANDILAR Şüphelilerin 13 Ocak 2019 tarihinde Erciyes Han\'a girdikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis 5 eve eş zamanlı baskın yaptı. Baskında çete lideri ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 1\'i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Kendilerini \"Ayanlar\" çetesi olarak isimlendiren şüphelilerle birlikte hırsızlıklarda kullandıkları murç, matkap tornavida gibi malzemelerin yanı sıra çaldıkları bazı eşyalar, bir pompalı tüfek ile bir tabanca ve 40 bin dolar para ele geçirildi. 7 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞLAR Daha önceden hırsızlık suçundan çok sayıda polise geliş kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelilerin şikayetçi olan 40 mağdurdan toplamda 7 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. BİR GÜN DE 50 DÜKKANA GİRMİŞLER Ancak yetkililer kapıları kırılmasına rağmen kasaları bulunmadığı için iş yerlerinden bir şey alınmayan onlarca mağdurun şikayetçi olmadığını belirterek, şüphelilerin girdiği dükkan sayısının 100\'ün üzerinde olduğunu söyledi. Yetkililer şüphelilerin hırsızlık için girdiği Pamir han\'da 50 dükkanın kapılarının kırıldığının tespit edildiğini söyledi. ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Poliste işlemleri tamamlanan Mazlum T., Bayram Y., M.T., E.T., M.Ç., H.O, H.T., Y.A., M.A. önlemleri altında adliyeye gönderildi.