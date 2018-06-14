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(Görüntülü) Emine Erdoğan'dan kadınlar onuruna iftar

İstanbul,(DHA) Emine Erdoğan'ın Tarabya'daki Huber Köşkü'nde verdiği iftar yemeğinde kadın akademisyenler, sanatçılar ve iş kadınları bir araya geldi

14 Haziran 2018 14:11

İstanbul,(DHA) Emine Erdoğan\'ın Tarabya\'daki Huber Köşkü\'nde verdiği iftar yemeğinde kadın akademisyenler, sanatçılar ve iş kadınları bir araya geldi. Emine Erdoğan\'ın önceki gün verdiği iftar yemeği öncesi misafirleriyle tek tek tokalaştı. İftar yemeğine, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Meltem Demirören Oktay, Revna Demirören, Reyhan Demirören ile aralarında Hülya Koçyiğit , Ajda Pekkan, Leyla Alaton, Semahat Sevim Arsel, avukat Kezban Hatemi, program sunucusu Müge Anlı?nın da yer aldığı davetliler katıldı.

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