(Görüntülü) EMF Açık Antalya Kupası'nda hedef 35 altın madalya

Tolga YILDIRIM ANTALYA, (DHA) -

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Antalya\'da düzenlenen EMF Açık Antalya Kupası\'nda, 26 ülkeden 530\'u Türk 817 sporcu mücadele ediyor.

Muaythai Milli Takım Başantrenörü Yasin Urlu, Turnuvada 50 kategoride 35 altın madalya hedefliyoruz dedi.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Antalya Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen EMF Açık Antalya Kupası\'na, 26 ülkeden 817 sporcu katıldı. Uluslararası Muaythai Amatör Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu\'nun (EMF) faaliyet programında yer alan turnuva pazar günü sona erecek. Erkek ve kadınlarda farklı kategorilerdeki müsabakalarda 530 Türk sporcu yer aldı. Turnuvada dereceye giren sporcuların gelecek yıl yapılacak uluslararası müsabakalarda ülkelerini temsil etme hakkı kazanacağı belirtildi.

Muaythai Milli Takım Başantrenörü Yasin Urlu, 26 ülkeden deneyimli sporcuların mücadele ettiği turnuvada 530 Türk\'ün arasında milli takımdan deneyimli sporcuların yer aldığını vurguladı. Urlu, Turnuvada dereceye girecek sporcularımız gelecek yıl Türk milli takımını önemli müsabakalarda temsil edecek. Türk milli takımı olarak turnuvada 50 farklı kategoride 35 altın madalya hedefliyoruz dedi.