(Görüntülü) Emeklilikte yaşa takılanlar sorunlarını dile getirdi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYTSYDD) üyeleri, İzmir’de bir araya geldi. Yaşa takılanlar salona sığmayınca, bazıları toplantıyı dışarıya kurulan büyük led ekranlardan takip etti. Emeklilikte yaşa takılanlar tarafından kurulan EYTSYDD\'nin üyeleri İzmir’de bir araya geldi. Karşıyaka’da bulunan Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce kişi katıldı. Yoğun katılımın yaşandığı toplantıda, salona giremeyenler etkinliği, kültür merkezinin bahçesine kurulan led ekranlardan takip etti. EYT’liler, ‘Hükümet uyuma, duy sesimizi’, ‘Yalnızca adalet istiyoruz’, ‘EYT burada, Meclis nerede?’ sloganları attı. Manisa’nın Soma ilçesinde kömür madenlerinde çalışan EYT’lilerden bazıları ise baret taktı, üzerinde, ‘Somamız, kömürümüz, helvamız, ne olacak halimiz’ pankartları taşıdı. Yine, ‘Şair olduk, yazar olduk, bir tek emekli olamadık’, ‘Emekleri yok sayılan topluluk’ yazılı pankartlar taşındı. \'Edirne’den Kars’a, Jüpiter’den Mars’a\', sloganına uygun olarak tasarlanan kostümler de yine katılımcılar tarafından giyildi. EYT’lilere CHP İzmir milletvekillerinden Kani Beko ile Atila Sertel’in yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray da destek verdi. ‘OYALANARAK MAĞDUR EDİLDİK’ EYTSYDD Genel Başkanı Gönül Boran Özüpark, yaptığı konuşmada siyasi bir gayelerinin olmadığını ifade ederek, \"Bu memlekete en fazla emek veren insanlarız. Bizden öncekiler 38 yaşlarında emekli oldukları için bu bir iddia değil, tartışmasız bir gerçektir. Yanlış algı yaratmaya çalışan insanların söylediği gibi bizim, \'38 yaşında emeklilik’ gibi bir hedefimiz yok. Sadece bir yasanın geriye doğru işletilmesinin, hukuki ve mantıksal olarak doğru ve adil olmadığını söylüyoruz\" dedi. \'BU MÜCADELE NAMUSLU BİR HAK ARAYIŞIDIR\' Gönül Boran Özüpark, yasaların geriye dönük işletilemeyeceğini belirterek, \"Beklemiş olduğumuz bunca sene boyunca, zaten bir bedel ödedik. Başka bir bedel daha ödemek, adaletsizlik olur. Emeklilikte yaşa takılanlar, kazanılmış hakları gasp edilmiş, 1999’dan beri iktidarda olan bütün hükümetlerce göz ardı edilmiş, oy toplama uğruna oyalanarak mağdur edilen kişilerdir\" diye konuştu. Gönül Boran Özüpark, konuşmasının devamında şunları söyledi: \"Bugüne kadar sesi çıkmayan, öfkesini dizginleyen, ‘Vatan kutsaldır’ diyerek zenginlerin parayla yaptığı askerliğe evladını gönderen, acı, çile, hasret, yokluk ve sefalet çeken ama bundan asla şikayet etmeyen bir kuşağız. Zenginlerden alınmayan vergiler, haberi bile olmadan kendisinden alınan, olur olmaz zamanlarda cebindeki üç kuruşu bile alınan kişileriz. Derdimiz emekli maaşı olarak bağlanan üç kuruş değil. Davamız, haklılığımızı ispat etmek, ‘Biz buradayız, varız’ diyerek haklı olduğumuzu kanıtlamak.\" EYTSYDD Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı ise verdikleri mücadelenin hak mücadelesi olduğunu söyledi. Çıkarılan yasa ile emeklilik yaşının ötelendiğini belirten Avcı, bu durumun acilen düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Avcı, ayrıca kimsenin kendilerini herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi olarak görmemesi uyarısında bulunarak, \"Emeklilik haklarımızın peşine düştük. Bu mücadele namuslu bir hak arayışıdır\" dedi. Konuşmaların ardından, toplantı sona erdi.