(Görüntülü) Emekli öğretmen, ney ustası oldu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, 23 yıldır hobi olarak ney çalan Seyfi Günay, öğretmenlikten emekli olduğu 2007\'den beri enstrümanın yapımıyla da ilgilenerek, para kazanmaya başladı. Ney yapımının zahmetli olduğunu belirten Günay, \"Binlerce kamış içinden seçilerek, yapılıyor. Her kamıştan ney olmuyor. Kamışları 2 sene gölgede kurutup, sonra işlemeye başlıyoruz\" dedi. Kayseri\'de sınıf öğretmenliği yaparken, 2007 yılında emekli olan Seyfi Günay, 23 sene boyunca hobi olarak çaldığı neyden gelir elde etmeye başladı. Ney yapımıyla da uğraşan Günay, 11 yıldır enstrüman üretiyor. Sanat ile ilgilenmenin kendisine keyif verdiğini belirten emekli öğretmen Günay, ney yapımının zahmetli olduğunu söyledi. Enstrümanı Büyükşehir Belediyesi\'nce açılan sanat merkezinde ürettiğini kaydeden Günay, \"Öğretmenlikten emekli olmadan önce hobi olarak bu işle uğraşıyordum. Sonrasında bulunduğumuz sanat merkezi açıldı ve burada ney işi ile uğraşıyorum. Burada sanatımızı icra ediyoruz. Biz ülkemize çok şey borçluyuz. Sanatımızı yaparak, bu borcumuzu ödemek istiyoruz. Bu fikirle sanatımı sürdürüyorum. Neyi, kamış kesen arkadaşlar var, onlardan alıyoruz. Tabi bu neyler, binlerce kamışın içinden seçilerek yapılıyor. Her kamıştan ney olmuyor. Kamışları getirdikten sonra 2 sene gölgede kurutup, sonrasında işlemeye başlıyoruz. Getirdiğimiz kamışların en az yarısı istediğimiz gibi olmuyor. Onları ayırıyoruz\" diye konuştu. \'GENÇLERİN İLGİSİ ARTTI\' Ney sanatında üflemenin önemine değinen Seyfi Günay, \"Ney, üflemeyi öğrendikten sonra kolaylaşıyor. Biz üflemekten ziyade neylerin akortlarını iyi şekilde yapıyoruz. Neye özellikle son zamanlarda gençlerin ilgisi arttı. Özellikle belediyelerin açtığı kursların buna katkısı oldu. Bizim fazla fiyata sattığımız ney yok. Çünkü öğrencilerin belli bir alım gücü var. Ney fiyatlarımız 100 ile 250 lira arasında değişiyor\" dedi.