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(Görüntülü) Emekli Emniyet Müdürü evinde ölü bulundu

Emekli Emniyet Müdürü evinde ölü bulundu   Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, emekli 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Metin Özkan (55), evinde ölü bulundu

31 Ekim 2018 01:09

Emekli Emniyet Müdürü evinde ölü bulundu

 

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın merkez Osmangazi ilçesinde, emekli 1\'inci sınıf Emniyet Müdürü Metin Özkan (55), evinde ölü bulundu.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Kükürtlü Mahallesi\'nde meydana geldi. Eşinden bir süre önce ayrılan 2 çocuk sahibi olan ve polis başmüfettişlikten emekli 1\'inci sınıf Emniyet Müdürü Metin Özkan, evinde yalnız yaşıyordu. Özkan\'a bir süredir ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Özkan\'ın hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ekipleri, Metin Özkan\'ın tahminen bir kaç gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemesinin ardından Metin Özkan\'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

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