(Görüntülü) Emekli astsubayın öldürdüğü eşi ve kızı yan yana toprağa verildi (2)

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da emekli astsubay Muzaffer Danış\'ın (50) tabancayla vurarak öldürdüğü eşi Nilüfer (50) ile kızı Gizem Nur Danış (18), yan yana toprağa verildi. Cenazede Oğuzhan ve Özge Danış kardeşler, büyük üzüntü yaşadı. Olayın ardından intihar eden Muzaffer Danış\'ın da ikindide toprağa verileceği belirtildi. Olay, Pazar akşamı Burç Mahallesi Dede Korkut Sokak Özlem Evler Apartmanı 3. Kısım G Blok üçüncü katta meydana geldi. Emekli astsubay Muzaffer Danış, evde eşi Nilüfer Danış ve kızı Gizem Nur Danış ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından eşi ve kızını beylik tabancasıyla vuran Muzaffer Danış, aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkıştı. \'SEN ÇOCUĞUNU AL DİĞER ODAYA GEÇ\' Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Nilüfer Danış ve Gizem Nur Danış\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumu ağır olan Muzaffer Danış ilk müdahalenin ardından ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Olay sırasında ailenin büyük kızı Özge (25) ile 1,5 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu, baba Muzaffer Danış\'ın kızına, \"Sen çocuğunu al diğer odaya geç\" dedikten sonra eşi ve kızını vurup intihar ettiği belirtildi. YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER Burdur Devlet Hastanesi\'ndeki otopsi işlemlerinin ardından anne kızın cesedi, yakınlarına teslim edildi. Ulu Cami\'ye getirilen Nilüfer Danış ile Gizem Nur Danış için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç da katıldı. Cenazede, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi olan Oğuzhan Danış ile ablası Özge Danış büyük üzüntü yaşadı. İki kardeş Nilüfer Danış ile Gizem Nur Danış\'ın tabutu başında gözyaşı döktü. Anne- kız daha sonra Sultandere Mezarlığı\'nda yan yana toprağa verildi. Muzaffer Danış\'ın cenazesinin de ikindi vakti toprağa verileceği belirtildi.