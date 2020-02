(Görüntülü) Emekli astsubay yüzlerce engellinin yüzünü güldürdü

Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan emekli jandarma astsubay Cem Cemal Ünal, 23 yıl önce, İstanbul\'da görev yaptığı sırada öğrendiği Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile engellilere yardım etmeyi senelerdir bırakmadı. Emekli olduktan sonra Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak Temsilciliği\'ni kurarak, başkanı da olan Ünal, mavi kapak projesini geliştirip, kaymakamlık ve belediyenin katkısıyla 2 yılda yaklaşık 1 milyon liralık 200 akülü sandalye ve 60 tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağladı.



Emekli jandarma astsubay Cem Cemal Ünal, Türkiye\'nin dört bir yanında komando ve karakol komutanı olarak 20 yıl görev yaptı. Ünal, 23 yıl önce, henüz 5 yıllık astsubay olarak İstanbul\'da görev yaptığı sırada Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş ile tanıştı. Jandarmanın desteğiyle engellilerin medikal ihtiyaçları karşılandı. Engellilerin ihtiyaçlarını gören Ünal, ardından dernek başkanı Baş ile irtibatını koparmadı. Ünal, çalıştığı her bölgede engellilere yardım etmeyi sürdürdü. Şırnak\'ın İdil ilçesinde 2006 yılında komutanlık yaptığı sırada Ünal, engelli çocuğa tekerlekli sandalye alınmasını sağladı. Birçok terör operasyonlarına da katılan Ünal, 2013 yılında emekli oldu. Ünal, emekli olduktan sonra da Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile irtibatını koparmayıp, 2 yıl önce Türkiye Omurilik Felçliler Derneği Zonguldak Temsilciği\'ni kurarak başkanı oldu.



YÜZLERCE EGELLİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ



Emekli astsubay Cem Cemal Ünal, Türkiye\'nin her yerinde yapılan mavi kapak projesini daha da genişleterek, birçok engelliye yardım etmek istedi. Projeyi geliştiren Ünal, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Merkezi\'nin Çaycuma Kaymakamlığı\'na yazı göndererek, okullardaki öğrencilerin mavi kapak toplamasını talep etti. Kaymakam Serkan Keçeli de ilçedeki tüm okullara genelge gönderip, öğrencilerin projeye katkıda bulunmasını ve öğrencilerin mavi kapak toplamasını istedi. Öğrenciler de projeye beklenenden daha çok ilgi gösterdi. Öğrenciler, sadece okullarında değil; evlerinde, mahallerinde, sokakta mavi kapak toplamaya başladı. Çaycuma Belediyesi\'nce de öğrencilerin topladığı kapaklar, araçla okullardan alınarak, geri dönüşüm tesisinde biriktirildi. Toplanan kapaklar, TIR\'larla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği\'ne gönderildi. 2 yılda toplanan milyonlarca mavi kapakla 1 milyon lira değerinde 200 akülü, 60 tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlandı.



\'MİLYONLARCA KAPAK TOPLADIK\'



Cem Cemal Ünal, engellilerin ihtiyaçlarını gördükten sonra kayıtsız kalmak istemediğini ve meslek hayatı boyunca da yardım etmeyi bırakmadığını söyledi. Engellilerin yüzünü bir an olsun güldürmenin, dünyanın en güzel duygusunu yaşamasını sağladığını belirten Ünal, \"Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile 23 sene önce tanıştım. Başkan Ramazan Baş ile tanıştıktan sonra oldu. İstanbul\'da komutanlık yaparken böyle bir yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi. Dernek ile toplantı yaptık ve genel merkezine çeşitli medikal ürünler sağlandı. Bu vesileyle Ramazan beyle başlayan dostluğumuz hiç bitmedi ve bugünlere kadar geldi. Emekli olmadan öncede engeliler adına çok yararlı işler yaptık. Emekli olduktan sonra da Zonguldak\'ta bir temsilcilik açtık. Engelli vatandaşlarımıza onların sayesinde ulaştık. Milyonlarca kapak topladık bugüne kadar. En son buradan yaklaşık 4 tona yakın kapak toplandı ve derneğe gönderildi. Halihazırda kapak toplamaya devam ediyoruz\" diye konuştu.



\'YARDIM ETMEYE DEVAM EDECEĞİM\'



Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Merkezi\'nin 2005 yılından beri yaptığı mavi kapak projesini kendisinin biraz daha geliştirdiğini kaydeden Cem Cemal Ünal, bunda asker olmasının da etkisi olabileceğini söyledi. Projenin kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle daha disiplinli ve profesyonel hal almasını sağladığını dile getiren Ünal, şunları söyledi:



\"Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Merkezi, Çaycuma Kaymakamlığı\'na bir yazı yazdı. Okullardan kapak toplanmasını istedi. Kaymakam bey de okullara genelge gönderdi ve projenin gelişmekte olan çocuklara katkısının göz önünde bulundurulmasını ve projeye destek olunmasını istedi. Bu projeye öncülük etti diyebiliriz. Kaymakamlık bu şekilde bir adım attı. Çaycuma Belediyesi de bize her türlü desteği verdi. Geri dönüşüm sisteminde o kapakların toplanmasını sağladı. Engelli vatandaşlarımıza gerekli araç desteğini verdi. Bugüne kadar 200\'den fazla kişiye akülü sandalye verildi. 60 adet manuel sandalye verildi. Hasta yatakları ve engelliler için kullanılan minderler verildi. Çeşitli ekipmanlar verildi. Proje devam ediyor. Burada ben olmam ama başkası olur ama bu proje devam edecek. Biz bu insanlara yardım etmeye devam edeceğiz. Buraya gelen tekerlekli sandalyeler bir emekle buraya geliyor ve hiçbir ücret talep edilmeden insanlarımızın kullanımına veriliyor.\"



Barbaros Kutlutaş Ortaokulu\'nda arkadaşlarıyla birlikte binlerce kapak toplayarak, kampanyaya destek olan Ezgi Sena Demir (13) ise \"Engelli arkadaşlarımız rahatça dolaşabilsin, dışarı çıkabilsin, diye kapakları parklardan, sokaklardan ve okulda topladık. Bu kapaklar sayesinde onlara tekerlekli sandalye alındı. Biz de çok mutlu olduk\" dedi.