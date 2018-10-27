(Görüntülü) Elmas'ı bıçaklayarak öldüren eşi tutuklandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- EŞİNDEN gördüğü şiddet nedeniyle İstanbul\'dan kaçarak Ankara\'daki ailesinin yanına gelen 2 çocuk annesi Elmas Demir (26), barışma teklifini reddettiği eşi Vahdet Demir (30) tarafından vücudunun 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Kayınvalidesine, \"Kızını öldürdüm, git bak\' diyerek kaçan Vahdet Demir, polis tarafından yakalanıp, tutuklandı. Olay, 23 Ekim Salı günü akşam saatlerinde Ankara\'nın Mamak ilçesindeki Demirlibahçe Mahallesi\'nde meydana geldi. İstanbul\'da oturan 2 çocuk annesi Elmas Demir, iddiaya göre, eşi Vahdet Demir\'den gördüğü şiddet nedeniyle 2 ay önce çocukları H.D. (9) ve T.D.\'yi (6) de yanına alarak evden kaçıp, Ankara\'daki ailesinin yanına geldi. Geçen 2 ayın ardından eşiyle barışmak isteyen Vahdet Demir de Ankara\'ya, kayınvalidesinin evine geldi. Ancak Elmas Demir, eşi Vahdet Demir\'e kendisiyle görüşmek istemediğini söyledi. Ret yanıtından sonra İstanbul\'a döneceğini söyleyen Vahdet Demir ise daha sonra kayınvalidesi Handan Özkaragöz ile çocukları H.D. ve T.D.\'yi bıçak zoruyla bir odaya kilitledi. Ardından mutfaktaki eşinin yanına giden Vahdet Demir, Elmas Demir\'i vücudunun 8 yerinden bıçakladı. Vahdet Demir daha sonra kilitlediği odanın kapısını açarak kayınvalidesi Handan Özkaragöz\'e, \"Kızını öldürdüm, git bak\" diyerek evden kaçtı. Mutfağa koştuğunda kızını kanlar içinde gören anne Özkaragöz, komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Elmas Demir\'in öldüğünü belirledi. Olay sonrası kaçan şüpheli Vahdet Demir ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.