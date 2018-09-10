(Görüntülü) Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da elini kıyma makinesine kaptıran Afganistan uyruklu Cevat İbrahimi (23), makineyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle İbrahimi\'nin eli makineden çıkartıldı. Olay, Aksaray- Adana Çevreyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. İddiaya göre burada çalışan Afganistan uyruklu Cevat İbrahimi, mutfakta çalıştığı sırada sağ el iki parmağını kıyma makinesine kaptırdı. Parmaklarını çıkaramayan İbrahimi, arkadaşlarından yardım istedi. İbrahimi, ambulansla elini kaptırdığı makineyle birlikte Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Doktorların yardım istemesi üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, kıyma makinesini sökerek. Cevat İbrahimi\'nin elini kurtardı. Sağ el parmaklarında yaralanmalar bulunan İbrahimi\'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.