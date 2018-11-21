(Görüntülü) Elektrikli bisikletle çarpıştığı aracından düşüp yaralandı

ISPARTA\'da bedensel engelli Ünal Özcan\'ın (61) kullandığı akülü engelli aracıyla sürücüsü belirsiz elektrikli bisiklet çarpıştı. Kaza sonrası Ünal Özcan ağır yaralanırken, ailesi olay yerinden kaçan diğer sürücüden şikayetçi oldu. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Kaza, geçen 9 Kasım tarihinde Cumhuriyet Caddesi 1714 Sokakta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası bedensel engelli Ünal Özcan\'ın kullandığı üç tekerlekli akülü engelli aracıyla sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle aracından fırlayan Ünal Özcan yerde sürüklenerek yaralandı. Diğer sürücü ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. Ağır yaralanan engelli sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi\'ne götürülerek, tedaviye alındı. 12 gündür yoğun bakımda tedavi gören Ünal Özcan\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazanın ardından Ünal Özcan\'ın ailesi olay yerinden kaçak elektrikli bisiklet sürücüsü hakkında şikayetçi oldu. Olayı araştıran polis ise diğer aracın sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

\'VİCDANEN HUZURSUZUM\'

Ünal Özcan\'ın kardeşi Tuncer Özcan, ağabeyinin yoğun bakımda yaşam mücadelesini verdiğini belirterek, kaza sonrası diğer sürücünün arkasına bakmadan çekip, gittiğini söyledi. Yıllar önce ağabeyinin yüksekten düşmesi sonucunda omurgası kırıldığını ve belden altının felçli olduğunu anlatan Özcan, Ağabeyim o gün cuma namazını kıldıktan sonra üyesi olduğu derneğe giderken kaza geçirdi. Yeğenim emniyete giderek şikayetçi oldu. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Vicdanen huzursuzum dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Ünal Özcan\'ın kullandığı akülü engelli aracı seyir halindeyken, ara sokaktan çıkan elektrikli bisikletle çarpıştığı görüldü. Kaza sonrası Özcan bisikletten fırlayarak yerde sürüklenirken, hafif sendeleyen elektrikli bisikletin sürücüsünün ise hiç durmadan yoluna devam ettiği görüntülere yansıdı.