(Görüntülü) Elbise dolabını uyuşturucu yetiştirmek için seraya dönüştürmüş

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir eve yaptığı baskında uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri evde yaptıkları incelemede, portatif elbise dolabının uyuşturucu yetiştirmek için seraya dönüştürüldüğünü belirledi.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi\'ndeki bir sitedeki dairede uyuşturucu imal edildiğine dair bilgi alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için savcılık izniyle harekete geçen ekipler, belirlenen daireye bu sabah saatlerinde baskın düzenledi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu yetiştirmek için dairenin seraya çevrildiğini belirledi. Uyuşturucuların yetiştirilmesi için evde özel sistemler kurulduğu, ısı, havalandırma ve nemlendirme işlemleri için her bir ayrıntının düşünülerek doğal sera ortamının sağlandığı tespit edildi. Olayla ilgili evde gözaltına alınan şüpheli M.T.\'nin dairede oluşan kokuyu havalandırma sistemiyle dışarı aktardığı görüldü.



Baskında, Türkiye\'deki kilo fiyatının ortalama 30 bin lira olduğu belirtilen ve yeşil kokain olarak da bilinen 160 gram \'skunk\' adlı uyuşturucu, saksılara ekili 182 kök skunk kenevir bitkisi, 2 elbise dolabı görünümünde sera, 4 fan, 14 aydınlatma projektörü, 30 metre alüminyum kaplı havalandırma borusu, 6 havalandırma aparatı, 7 ısı ölçer, 2 havalandırma filtresi, 50 kilogram zirai ilaç, uyuşturucu ekiminde kullanılan gübre ile 300 boş saksı ele geçirildi. Saksılarda yetiştirilen uyuşturucu maddelere el konulurken sera sistemleri de sökülerek karakola götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. tutuklandı.