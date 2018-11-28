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(Görüntülü) Elazığ'da terör propagandası şüphelileri adliyede

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da sosyal medyadan örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi

28 Kasım 2018 19:19

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da sosyal medyadan örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Elazığ merkez ve Karakoçan ilçesinde 6 şüpheli tespit edildi. Şüpheli 6 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri tamamlanan 6 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

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