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(Görüntülü) Elazığ'da midibüs şarampole uçtu: 17 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da aşırı yağış nedeniyle yoldan çıkan midibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 17 kişi yaralandı

17 Kasım 2018 01:38

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da aşırı yağış nedeniyle yoldan çıkan midibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 17 kişi yaralandı. Elazığ-Malatya karayolu 30\'uncu kilometresindeki Gözeli kavşağında, Malatya yönünden gelerek, Diyarbakır\'a gitmekte olan Fırat Turizm firmasına ait, Emrah Günbattı\'nın kullandığı 23 LV 028 plakalı yolcu midibüsü, saat 21.00 yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Akşam saatlerinde yaşanan kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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