(Görüntülü) Elazığ'da, köylülerin 'orcik' mesaisi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ merkeze bağlı Oymaağaç köyünde, üzüm bağlarındaki hasadın ardından, kış aylarında çerez olarak tüketilen, \'orcik\' denilen cevizli sucuğun yapımına başlandı. Bağ bozumuyla birlikte yapımına başlanan cevizli sucuk, üzüm şırası ve pekmez karışımı dolayısıyla besin değeri yüksek olduğu için kış aylarında fazlaca tüketiliyor. Cevizli sucuk, Elazığ merkeze bağlı Oymaağaç köyündeki zorlu yapım aşamasının ardından satışa sunuluyor. Bağlardan toplanan üzümlerin, makinelerde sıkılarak, suyu çıkarılıyor. Elde edilen üzüm suyu, belirli süre kaynatıldıktan sonra yöreye has beyaz toprakla mayalandırılıp, süzülüyor ve dinlendirme işlemi yapılıyor. 1 gün sonra yeniden kaynatılan şıra, un eklenerek, bulamaç olana kadar ısıtılıyor. Elde edilen bulamaca, önceden ipe dizilen cevizler batırılıyor, daha sonra güneşte kurutuluyor. Bu işlem, en az 3 defa tekrarlanırken, cevizli sucuk, hazır hale geliyor. Oymaağaç köyünde yaşayan Ahmet Ertürk, cevizli sucuğun özel lezzeti olduğunu belirterek, \"Hazırlığı bahardan başlar. Bağlarda köylü, üzümlerini hazırlar. Üzümler toplandıktan sonra sıkma makinesine getirilir. Üzümler sıkılır ve suyu durultulur. Maya olarak da 200 litreye miktarına göre toprak atılır. Mayası da topraktır. Bu toprak beyazdır yani özeldir. Her toprak olmaz. Toprak katıldıktan sonra kaynatılır. Daha sonra bulamaç safhasına geçilir. 200 litreye 25 kilo un katılır. Unu kattıktan sonra tekrar kaynayan şıranın içine dökülür. Daha sonra 2 saate yakın süre karıştırılır. Bulamaç hale geldikten sonra büyük kaplara dökülür. Elde edilen bulamaca önceden ipe dizilen cevizler batırılıp, güneşte kurutulur. Bu şekilde orcik hazır hale gelir\" dedi.