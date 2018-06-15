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(Görüntülü) Elazığ'da jandarma; sürücülere şeker, kolonya ve kiraz ikram etti

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da karayolunda uygulama yapan jandarma ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşların bayramını kiraz ve şeker ikram ederek kutladı

15 Haziran 2018 19:54

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da karayolunda uygulama yapan jandarma ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşların bayramını kiraz ve şeker ikram ederek kutladı. İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Elazığ-Malatya karayolu Hankendi uygulama noktasında Ramazan Bayramı nedeniyle yol uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri, uygulama sırasında durdurdukları araç sürücüleri ve yolcularının bayramını kutladı. Jandarma personeli, araç sürücüleri ve yolculara kolonya ve bayram şekeriyle birlikte kiraz da ikram etti. Uygulamadan oldukça memunun kalan vatandaşlar da, jandarma ekiplerine teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

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