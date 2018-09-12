(Görüntülü) Elazığ'da, İYİ Parti kurucusu, YİK üyesi ve 3 yönetici partilerinden istifa etti

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Gül, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ferruh Bostancı ve 3 parti yöneticisi, düzenledikleri basın toplantısıyla partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. İYİ Parti Kurucu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Gül, Yüksel İstişare Kurulu üyesi öğretim görevlisi Ferruh Bostancı, Üst Kurul Delegesi ve Belediye Meclis Üyesi Resul Kırılmaz ile kurul delegeleri Ahmet Bircan Karakaya ve Gülay Karakaya, basın toplantısı düzenledi. MHP eski Elazığ Milletvekili ​olan Prof. Dr. Mustafa Gül, 3 yılı önce \'Değişim Hareketi\' olarak nitelendirilen \'Ülkücüye İktidar, Ülkücüye İtibar\' diye sloganlaştırılan, kahraman vatan evlatlarını, milli kadroları ülke yönetimine taşımanın gerekliliğinden hareketle samimi bir siyasi bir mücadele başlattıklarını belirtti. Prof. Dr. Gül, \"Gelinen noktada İYİ Parti zor günleri geride bırakmış, 43 milletvekilini parlamentoya sokmuş ve maddi açıdan devlet desteğine kavuşmuştur. Fakat, gelin görün ki; başlangıçta iyi niyetle çok samimi olarak başlayan bu hareket, İYİ Parti Genel Başkanlık makam uygulamaları neticesinde kademe kademe başkalaştırılmıştır. Bu durum, süreci başından bu yana takip edenler için ayan beyan ortadadır\" dedi. \'SİYASİ SÖYLEMLER LAFTA KALMIŞTIR\' Prof. Dr. Gül, partinin kuruluşunun ardından dile getirilen siyasi söylemlerin lafta kaldığını söyleyerek, \"3 yıllık zaman zarfında hep birlikte sözde koro halinde seslendirdiğimiz, \'Temiz, demokratik, adil, onurlu siyaset\' söylemi ne yazık ki lafta kalmıştır. Parti kadroları oluşturulurken demokratik kurallara riayet edilmediği gibi, liyakat, samimiyet ve vefa gibi hasletler büyük oranda gözardı edilmiştir. Bu değerler ve ilkeler, yapısal ve yönetimsel olarak partinin kurumsal kimliğine aksettirilememiş ve dolayısıyla da yaşatılamamıştır\" diye konuştu. \'İYİ PARTİ, ÜMİT VE UMUT OLMAKTAN MAALESEF ÇIKARILMIŞTIR\' İYİ Parti\'nin ümit ve umut olmaktan çıkarıldığını da ifade eden Mustafa Gül, \"Karşı siyasi gruplarda \'hastalık\' görerek eleştirdiğimiz, eksik, yanlış, ucuz uygulamalar ve konumlamalar bugün İYİ Parti\'nin içerisinde nüfus ve yer etmiştir. İYİ Parti, ümit ve umut olmaktan maalesef çıkarılmıştır. 3 yıl boyunca bu mücadelenin her noktasında tereddüt etmeden harcadığımız yoğun emek ve çaba düşünüldüğünde geldiğimiz yol ayrımı elbette herkesten fazla bizleri üzmüştür. İYİ Parti\'nin getirildiği nokta itibariyle bizim gibi gören ve düşünenler için istifa etmek artık kaçınılmaz olmuştur\" şeklinde konuştu.