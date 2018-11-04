(Görüntülü) Elazığ'da 8'inci kattan atlamak isteyen kişiyi belediye başkanı ikna etti

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, binanın 8\'inci katına çıkarak intihara kalkışan Cihan D.\'yi, cep telefonu ile arayarak konuşan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ikna etti. İntihar girişimini film gibi izleyen bazı kişiler, cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaptı.



Merkez Gazi Caddesinde, henüz inşaat halindeki bir binanın 8\'inci katına çıkan Cihan D.\'yi gören çevredekiler, durumu polise bildirdi, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Cihan D.\'yi ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri binanın altında şişme branda açtı.



Cihan D.\'nin ikna edilemediğini haber alan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, devreye girdi. Cep telefonuyla Cihan D. ile görüşen Başkan Yanılmaz, Cihan D.\'yi yanına davet ederek aşağı inmesi konusunda ikna etti. Cihan D., Başkan Yanılmaz ile görüşmek üzere polis ekipleri tarafından Elazığ Belediyesi\'ne götürüldü. İşsiz olduğu belirtilen Cihan D.\'nin neden intihara kalkıştığı ise açıklanmadı.



Öte yandan, olay yerine sevk edilen ambulans ise görev yerine dönerken bir araç ile çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.