(Görüntülü) Elanur'a çarpan sürücüsü film gibi araştırmayla bulundu

Elanur\'a çarpan sürücüsü film gibi araştırmayla bulundu ADANA polisi, 2 yaşındaki Elanur Tarhan\'a kamyonetle çarpıp ölümüne neden olan sürücüyü, film gibi araştırma sonucu buldu. Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi\'nde 18 Eylül günü sokakta oyun oynayan Elanur Tarhan\'a kamyonetin çarptığını gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, minik Elanur\'un yaşamını yitirdiğini saptadı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 100\'den fazla güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, kazadan sonra sokaktan 2 kamyonetin çıktığını saptadı. Elanur\'a çarptığı üzerinde durulan 31 MA 3211 plakalı kamyonetin ise il dışına çıktığını ve Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine gittiği belirlendi. Ekipler, Reyhanlı\'ya giderek Suriyeli Amır Harba (24) ile yanındaki Abdulmelik El Cevher\'i (23), yakaladı. İki şüpheli, Adana\'ya getirildi. İKİ ARAÇTA DA İZE RASTLANMADI Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamyonet üzerinde yaptığı incelemede küçük kıza ait bir bulguya rastlayamadı. Bunun üzerine ekipler, sokaktan çıkan diğer şüpheli araç olan ilçe belediyesine ait haşere ilaçlama aracı üzerinde de iz aradı. 2 araçta yapılan aramada ise hiçbir delil ve kan izine rastlanmadı. İFADESİ ÜZERİNE TUTUKLANDI Sorguya alınan Amır Harba, Mahallede sandalye satıyordum. Bir şeyin üzerinden geçtim, ama ben kasis veya taş sandım. Küçük kıza çarptığımı bilsem kesinlikle dururdum dedi. Adliyeye sevk edilen Harba verdiği ifade doğrultusunda tutuklandı. DETAYLI İNCELEMEYLE ÇÖZÜLDÜ Cinayet dedektifleri, Elanur\'un olay yerindeki kan izlerinden ve düşüş pozisyonundan yola çıkarak, küçük kıza başka aracın çarpmış olabileceği üzerinde durdu. Polis, ilaçlama aracında detaylı arama yaptı. Olaydan sonra birçok kez yıkanan ve Elanur\'a ait izlerin kaybolma ihtimali üzerine duran ekipler, detaylı bir olay yerin çalışması yaptı. Aracın tüm noktalarını titizlikle ve özel yöntemle inceleyen uzman polisler, jant içinde Elanur\'a ait DNA örneklerine rastladı. SURİYELİ SÜRÜCÜ SERBEST KALDI Daha sonra polisler, araç sürücüsü Ahmet Kavut\'u (31) Seyhan İlçesi Barboros Mahallesi\'ndeki evinde yakaladı. Cezaevinde bulunan Amır Harba ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Sorgulanan Kavut ise olay günü mahallede ilaçlama yaptığını, ancak küçük kıza çarptığını fark etmediğini söyledi. İşlemleri tamamlanan Kavut, çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Görüntü Dökümü ------------------------ - Trafik kazasında ölen elanur\'un fotoları - Zanlının Adli tıp birimine getirilmesi - Zanlının Adli tıp biriminden çıkışı SÜRE00\'56 BOYUT104 MB HaberÇağlar ÖZTÜRK-KameraADANA,(DHA) (Tür: Yurt)