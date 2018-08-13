(Görüntülü) EKMEKLERİNİ TAŞTAN ÇIKARIYORLAR

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA)MUŞ\'un Bulanık İlçesine bağlı Uzgörür köyündeki taş ustaları, dağlardan çıkardıkları taşları işleyerek geçimlerini sağlıyor. Taş ustası Taşdemir, \"Ekmeği taştan çıkarmak zor\" dedi. Yaklaşık 10 yıl önce köyü ve çevre dağlardaki renkli taşları keşfeden Edip Taşdemir, bu işi meslek edindi. Dağlardan çıkardıkları taşların Ahlat taşından daha yumuşak ve kaliteli olduğunu iddia eden Taşdemir, köyün gençlerine de iş imkanı sağladı. Köyün dört bir yanında bulunan ve yöre halkı tarafından \'Kevke\' adı verilen taşları gençlerle birlikte murç, balyoz ve demir gibi aletlerin yardımı ile çıkardıklarını ifade eden Taşdemir, 3 kişilik ekibin bir günde 50-60 arasında taş çıkarabildiğini söyledi. Biri kendine ait olmak üzere köydeki 3 atölyede işlenen taşların bina yapımından, duvar, çeşme, mezar ve köprü gibi birçok yerde kullanıldığı hatırlatan Taşdemir şunları söyledi: \"Dağlardan binbir zamhetle çıkardığımız taşları traktörle atölyelere taşıyoruz. Burada çeşitli ebatlarda kesip, kare ve dikdörtgen haline getiriyoruz. Tamamen sağlıklı olan bu taşlar daha sonra ihtiyaca göre istenilen yerde kullanılıyor. Çıkardığımız taşlar altı renkten oluşuyor. Mayıs ve ekim ayı sonuna kadar taş çıkarıp işleyebiliyor. Taşları, başta Muş, Bingöl, Bitlis ve Erzurum olmak üzere Türkiye?nin bir çok iline satıyoruz. Talep çok fazla olduğu için ürün yetiştiremiyoruz. İşte ekmeğini taştan kazanan bizleriz. Atölyelerimizde günde 50 metre kare taş işleyebiliyoruz\" dedi.