(Görüntülü) Eğitim uçuşlarına fırtına engeli (2)

POYRAZ, MARMARA DENİZİ\'NDE ULAŞIMI ETKİLEDİ Tekirdağ\'da etkili olan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman saatte 35 kilometreyi bulan poyraz nedeniyle Marmara Denizi\'nde yerli- yabancı 10\'a yakın tanker ve şilep, Tekirdağ ve Şarköy açıklarında demirlendi. Tekirdağ\'dan Marmara Adası, Karabiga ve Avşa Adası\'na sefer yapılan arabalı feribotların çalışmasında da aksamalar oldu. Gündüz yapılan seferler ise iptal edildi. Poyraz nedeniyle gırgır ve küçük tekne balıkçıları, Tekirdağ\'da balıkçı limanında bekleyip, denize açılamadı. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, deniz ulaşımını kullanacakları ve balıkçıları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)