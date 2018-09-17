(Görüntülü) 'Eğitim ancak disiplinle olur'

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR\'da yeni eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, eğitimde disiplinin önemli olduğunu söyleyerek, Ne iş yaparsa yapsın ilk önce bizim hayata disiplinli bakmamız gereken anlayış içerisinde olmamız lazım. Eğitim ancak disiplinle olur dedi. Afyonkarahisar\'da 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul müdürleri ve protokol üyelerinin katılımı ile Kocatepe Parkı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Bayraktepe İlkokulu\'ndaki törene geçildi. Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenciler protokol üyelerine karanfil dağıttı. Afyonkarahisar\'da 146 bin öğrenci ve 10 öğretmen ve okul görevlisi yeni eğitim dönemine başladı. \'İLİMİZDE BİR ÖĞRETMENE 11 ÖĞRENCİ DÜŞÜYOR\' Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar\'ın eğitimde daha iyi bir noktada olması gerektiğini vurguladı. Matematik ve benzeri alanlarda iyi bir durumda olunmadığının altını çizen Tutulmaz, Eğitim toplumların geleceğini şekillendiriyor. Bulunduğumuz ortam itibariyle ne çok iyi bir konumdayız eğitim acısından ne de kötü durumdayız. Ortalardayız. Matematik ve benzer alanlarda biraz da gerideyiz. Ancak bunu daha iyi yapabilmek adına her türlü çalışmanın yapıldığını açıkça ifade etmek istiyorum. Alt yapı anlamında önemli yol kat ettik. Şu anda ülkemizin genelinde olduğu gibi ilimizde de bir öğretmene 11 öğrenci düşüyor. Öğretmen acısından şu anda ülkemiz yeterli bir konuma gelmiş durumdadır. Bina açısından baktığımızda ilk okullarda 16 kişi, ortaokullarda ve liselerde 17 kişi ortalama ile gidiyoruz dedi. DİSİPLİN ÖNEMLİ Eğitimde en önemli şeyin disiplin olduğunu vurgulayan Vali Tutulmaz, disiplinli bir eğitimin geleceğin teminatı olan gençleri daha iyi noktalara taşıyabileceğini kaydetti. Tutulmaz, şöyle dedi Eğitim ancak disiplinle olur. Bir şehirde eğitimden bahsediliyorsa disiplinden bahsedilir ve içerisinde disiplini de kapsar. İlk haftayı tanışma ile karne haftasını karne eğlencesi ile son haftayı okul bitiyor düşüncesi ile boş geçirirsek ancak geleceğimizden çalmış oluruz. Çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz. Gelecekte meslek sahibi olacak kişiler bu çocuklarımız. Hangi mesleği yaparsa yapsın okulda iyi bir disiplin elde edemez ise daha sonraki çalışma hayatında da o disiplinsizliği devam eder ve o verimliliği olmaz. Ne iş yaparsa yapsın. İlk önce bizim hayata disiplinli bakmamız gereken anlayış içerisinde olmamız lazım. Disiplinsizlikle ne eğitim hayatında ne de günlük hayatta başarı gelmez. O zaman biz disiplinli bir toplum olmamız lazım. Bunun için de herkese düşen ve bizlere düşen görevler var. Hepimiz bu görevlerin bilinci içerisinde olmamız lazım. Vali Tutulmaz\'ın konuşmasının ardından öğrenciler halk oyunu gösterisi yaptı. Afyonkarahisar\'ın yöresel oyunlarını sergileyen öğrenciler büyük beğeni topladı. Ayrıca Vali Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.