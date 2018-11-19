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(Görüntülü) Ege'de göçmen kurtarma operasyonu (2)

GÖÇMENLER, CUNDA ADASI'NA GETİRİLECEK Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere yola çıkan, olumsuz hava koşulları nedeniyle açıldıkları Ege Denizi'nde Yumurta Adası'na sığınan, aralarında kadın ve çocukların da bulund

19 Kasım 2018 14:35

GÖÇMENLER, CUNDA ADASI\'NA GETİRİLECEK Balıkesir\'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek üzere yola çıkan, olumsuz hava koşulları nedeniyle açıldıkları Ege Denizi\'nde Yumurta Adası\'na sığınan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kaçak göçmenler, mahsur kaldıkları adadan alınarak, Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi. Kurtarılan kaçakların, Ayvalık\'taki Cunda Adası\'na getirileceği öğrenildi. Kaçak göçmenler için Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı önünde tedbir için ambulans içinde sağlık görevlilerinin bekletildiği belirtildi. Kadir AYDINIŞIK/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

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