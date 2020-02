(Görüntülü) Ege'de 30 Ağustos coşkusu

(KJ Haber- Kamera Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA)EGE Bölgesi\'ndeki illerde düzenlenen törenlerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yılı, Ege Bölgesi\'ndeki il ve ilçelerde törenlerle kutlandı. Atatürk anıtlarına, kentlerdeki protokol üyelerince çelenkler sunuldu. Manisa\'da ise CHP\'liler alternatif çelenk sunma töreni gerçekleştirdi. AYDIN Aydın\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ıncı yıl dönümü kutlandı. Saat 09.15\'te Valilik Hizmet Binası önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Vekili Mustafa Hulusi Arat, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Sezgin, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, Valilik makamında tebrikleri kabul etti. DENİZLİ Denizli\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Valilik önündeki Atatürk Anıtına; Vali Hasan Karahan, Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan\'ın çelenk bırakmasıyla kutlamalar başladı. AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan, Gülizar Biçer Karaca ve Haşim Teoman Sancar, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, siyasi parti il başkanları, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş törene katıldı. Çelenk konulmasının ardından geçit törenine geçildi. Vali Karahan, Albay Öztürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, askeri araca binerek törene katılan vatandaşların bayramını kutladı. Büyükşehir Belediyesi\'nin halk oyunları ekibi, gösteri yaptı. Gaziler ise askeri araçla geçit yaptı. Geçit törenine katılanlar, vatandaşlar tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Sporcu öğrenciler de ellerinde bayraklar ve spor aletleriyle gösteri sundu. ŞEHİTLERİN EMANETLERİ SERGİSİ AÇILDI Zafer Bayramı kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından \'Şehitlerin Emanetleri\' sergisi açıldı. Turan Bahadır Sergi Salonu\'nda yapılan açılışa; protokol üyelerinin yanı sıra şehit yakınları da katıldı. Sergisinin açılış kurdelesini merhum Vali Recep Yazıcıoğlu\'nun ağabeyi Sait Yazıcıoğlu, şehit yakınlarıyla birlikte kesti. Sergide 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, merhum Orgeneral Eşref Bitlis, merhum vali Recep Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile terör saldırılarında ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve vatandaşların günlük giydikleri kıyafetleri sergilendi. MUĞLA Muğla\'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı\'nda yapıldı. Kutlamalarının yapıldığı Cumhuriyet Meydanı\'nın etrafına güvenlik gerekçesiyle bariyerler çekildi. Halk, töreni bariyerlerin arkasından izledi. Program Atatürk Anıtı\'na Vali Esengül Civelek, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün ve Garnizon Komutanlığı adına çelenk sunulmasıyla başladı. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Turan Akarsu, protokol üyeleri, askeri birlikler, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ile meslek odaları temsilcilerinin de katıldığı törende, Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanı\'nda halkın bayramı kutlandı. İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Muhabere Yüzbaşı Erdem Vural tarafından yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, folklor ve mehter gösterisinin ardından askeri birliklerin tören geçişiyle kutlama sona erdi. Törene halkın ilgisinin az olduğu görüldü. Buradaki törenin ardından Muğla Valiliği\'nde tebrikler kabul edildi. MANİSA Manisa\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, protokol üyelerinin Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Milli Egemenlik Anıtı\'na çelenk sunmayla başladı. Vali Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve yargı organlarının temsilcileri, askeri erkan ile öğrenciler törene katıldı. Vali Güvençer ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzgülü, Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Ardından şehitler anısına saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu. Tugay Komutanlığı\'nda görevli Binbaşı Hakan Rendeci, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Şehzadeler Belediyesi halk oyunları ekibi de çeşitli gösteriler sergiledi. Meydandaki törenin ardından protokol üyeleri, Valilik makamında tebrikleri kabul etti. Tebriklerin kabulünden sonra protokol üyeleri Garnizon Şehitliği\'ni, Polis Şehitliği\'ni ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. CHP\'DEN ALTERNATİF KUTLAMA Manisa\'da CHP öncülüğünde Eğitim-İş, Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türk Kadınlar Birliği üyeleri, Cumhuriyet Meydanı\'nda 30 Ağustos Zafer Bayramını alternatif çelenk sunma töreniyle kutladı. CHP ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı. Konuşma yapan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Bizler CHP olarak her 29 Ekim\'i, 30 Ağustos\'u, 19 Mayıs\'ı unutturmayacağız. Bunlar Türk milletinin ortak değeridir. Bu ortak değer her zaman en iyi şekilde anlaşılmalı. Bu zaferleri unutturmak isteyenlere, hatırlamak istemeyenlere cevabımız vardır. Türkiye Cumhuriyet var oldukça 30 Ağustoslar, 29 Ekimler coşkuyla kutlanacaktır diye konuştu. Açıklamanın ardından CHP\'liler meydandan ayrıldı. UŞAK Uşak\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen törene; Vali Salim Demir, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, protokol üyeleri, gaziler ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Uşak Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı\'na bırakılmasıyla başlayan törende, askerler ve sivil toplum kuruluşları geçit töreni yaptı. Kutlamalar, Vali Demir\'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.