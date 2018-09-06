(Görüntülü) Edremit'te 'Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi'

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, Türk Ocakları Balıkesir Şubesi ve Balıkesir Üniversitesi tarafından \'Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi\' düzenlendi.



İlçeye bağlı Güre Mahallesi\'ndeki otelde gerçekleştirilen \'Uluslararası Türk Kültür ve Medeniyeti Kongresi\'ne, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Balıkesir Üniversitesi ve Türk Ocakları Balıkesir Şubesi tarafından düzenlenen kongreye, 18 ülkeden katılım sağlandı. Kongre hakkında bilgi veren Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları, \"1. Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi\'ni gerçekleştiriyoruz. Balıkesir Türk Ocağı Şubesi ve Balıkesir Üniversitesi ile birlikte düzenlediğimiz bu organizasyona Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Körfezi\'ndeki diğer belediyeler de destek veriyor. Bu çapta ilk defa uluslararası bir organizasyon tertip ediliyor. 18 ülkeden katılımcımız var. Katılımcıların içerisinde, Batı Trakya’dan Doğu Türkistan’a kadar, Sibirya’dan Kıbrıs’a kadar büyük kanaat önderleri, devlet adamları, bilim adamları ve siyaset adamları bulunuyor. Kongrenin amacı Türk Dünyası’nı birleştirmektir. Kültürel anlamda birbirine uzak olan kardeşlerin, ayrı ayrı devletler ya da özerk cumhuriyetler halinde bulunan ama hepsi tek bir millet olan Türk dünyasını, bu kültürel coğrafyada bir araya getirmek, insanları, bilim adamlarını, siyasetçileri ve halkı kaynaştırmaktır. Aynı zamanda bölge tanıtımımız için oldukça önemli bir organizasyon\" diye konuştu.



\'JEOPOLİTİK KONUM BELİRLEYİCİ FAKTÖRLERDEN\'



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kongreye ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını kaydeden Başkan Zekai Kafaoğlu ise dünya askeri ve siyasi tarihinin, milletlerin güç ve var olma mücadeleleriyle dolu olduğuna, bazı milletlerin bilim ve teknoloji alanında insanlığa çok şey kazandırdığına dikkat çekti. Kafaoğlu, şöyle devam etti:



\"Bu medeniyetlerin arasında önemli bir yere sahip olan soyumuz köklü ve uzun geçmişiyle insanlık tarihine katkıda bulunmuş pek çok bilim ve ilim insanı yetiştirmiştir. Farabi, İbn-i Sina, El Biruni, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Akşemseddin gibi daha pek çok isim matematik, tıp, astronomi, fizik, kimya, felsefe gibi ilimlerde dünyaya ışık tutmuş, yön vermiş bilim adamlarıdır. Milletlerin dünya sahnesinde etkinliğini belirleyen faktörlerin yanı sıra onların sahip olduğu nüfus miktarı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan insan gücü, teknolojik kalkınmışlık düzeyi, uluslararası ilişkileri ile jeopolitik konumu da günümüzde belirleyici faktörler arasındadır. Bilindiği üzere jeopolitik konumu itibarıyla Türk dünyası, batıda Adriyatik Denizi’nden doğuda Doğu Türkistan Turfan Havzası’na, kuzeyde Kazan ve Sibirya düzlüklerinden güneyde Kıbrıs Adası’na kadar geniş bir coğrafyayı kapsar. Tüm topraklarıyla büyüklüğü 13 milyon kilometreye yaklaşır. Takdir edersiniz ki bu durum her anlamda büyük bir gücü ifade eder.\"



Bugün dünya güç dengeleri arasında, amansız mücadelenin ortasında yer alan Türk milletinin 300 milyonluk büyük potansiyele sahip olduğunu kaydeden Başkan Kafaoğlu, aynı anda çarpan tek yürek olarak düşünüldüğünde bu gücün çok etkili olacağını vurguladı. Türklerin nüfus olarak Çin ve Hindistan\'dan sonra 3\'üncü sırada yer aldığını dile getiren Kafaoğlu, şunları söyledi:



\"İlk defa Kaşgarlı Mahmut\'un sınırlarını çizdiği İpek Yolu üzerinde yaşayan Türk Dünyası \'biz\' olarak kalabildiği sürece Gaspıralı İsmail’in \'Dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik\' felsefesini en etkili modelde uygulayabildiğimiz sürece Türk töresini kim bozabilir? Dünya içinde bulunduğumuz coğrafya, üç kıtada bir hilaldir. Hilal ise mutluluk sevinç ve dirilişin sembolüdür. Zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına hakim bir bölgede, ticari yolların kesiştiği noktada bulunan medeniyetimizin çevresinde bitmek bilmeyen savaşlar, küresel güçler olarak tabir edilen ülkelerin oyunları devam etmektedir. Bu oyunların gölgesinde kalmak yerine Türk devletleri olarak güçlerimizi birleştirip maddi- manevi bağlarının gücüyle kurulabilecek olan Türk birliği; dil, para, enerji ve ticarette beraber olmayı gerçekleştirdiğinde, hiç şüphe yok ki dünyanın en güçlü birliği olma unvanını kazanacaktır.\"