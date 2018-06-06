(Görüntülü) Edremit'te botları sürüklenen 51 kaçak göçmen kurtarıldı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- BALIKESİR\'de, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak için denize açılan ve botları arıza nedeniyle sürüklenen 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Mıhlı mevkiinden Yunanistan\'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 21\'i çocuk, 10\'u kadın, 20\'si erkek toplam 51 kaçak göçmen lastik bot ile denize açıldı. Kaçakların denizden 1 mil açıldıktan sonra motoru bozulan bot sürüklenmeye başladı. Kaçaklar bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı \'TCSG 6\' Bot Komutanlığı ekipleri gece yarısı saat 02.00 sıralarında tespit edilip, kurtarıldı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara burada eşofman, ayakkabı, gıda paketi ve su verildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.