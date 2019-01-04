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(Görüntülü) Edremit-Yenice karayolunda kar yağışı etkili oluyor

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini bağlayan karayolunun Kazdağları bölümünde, yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

04 Ocak 2019 12:29

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR\'in Edremit ilçesi ile Çanakkale\'nin Yenice ilçesini bağlayan karayolunun Kazdağları bölümünde, yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle, Kazdağları\'ndan geçen Edremit-Yenice karayolunda trafik durma noktasına geldi. Kar yağışı, Talim Alanı ve Hanlar mevkisi arasında ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Edremit-Yenice karayolunda, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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