(Görüntülü) Edirne'de selin etkisi geçti, temizlik başladı (2)

60 EV KULLANILMAZ HALDE Edirne\'de yağmurla birlikte gelen selden en çok, Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyü etkilendi. Köyle aynı adı taşıyan derenin taşması sonucu dere kenarındaki evlerin tamamına su girdi. Sel sularının çekilmesinin ardından köyde temizlik çalışması başlatıldı. Oğulpaşa köyü muhtarı Ahmet Cebe, sel sonrasında köyün büyük zarar gördüğünü söyledi. Çok sayıda hayvanın telef olduğunu kaydeden Cebe, \"Şu anda zarar tespiti başladı, köyde büyük zarar var. Çok sayıda hayvanımız telef oldu. Evler kullanılmaz halde, şu ana kadar 60 kadar hane tespit edildi. Dere ıslah çalışmaları yapılacaktı, ama böyle bir taşkın görülmedi. Islah edilse de buna dayanamazdı. Bu kadar büyük bir seldi, sel sularının boyu 2 metreye kadar yükseldi. Ben bu köyde doğum, ben ve büyüklerimiz böyle bir taşkın sel görmedi\" diye konuştu. MUTFAĞININ HALİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Olcay Yavuz sel sularından banyonun arka penceresinden çıkarak kurtulduklarını söyledi. Yeni yaptırdığı mutfağının kullanılmaz hale geldiğini görünce gözyaşlarını tutamayan Yavuz, \"Mutfağımı yeni yaptırmıştım, her şey ziyan. Allah\'a şükürler olsun can kaybı olmadı. Sel sırasında 80 yaşındaki yaşlıları kurtardık. Hayvanlarım telef oldu, 2 sene önce yaptırdım mutfağı tam 20 bin lira mal olmuştu. Beyaz eşyalarımı da yeni almıştım, ama hepsi gitti. Tek tesellim, can kaybı olmadı. Biz sel sırasında banyonun arka penceresinden çıkarak canımızı kurtardık\" dedi. \'SELDEN ÇATIYA ÇIKARAK KURTULDUM\' Eşi Ersin Yavuz ise sel sularından evlerinin çatısına çıkarak kurtulduğunu belirterek, \"Eşim ve oğlum içerdeydi, ben sulardan giremedim. Kendim de ev girişinden çatıya çıkarak, canımı kurtardım. Şimdi eve bakmaya geldik, ama her şey tamamen kullanılmaz hale gelmiş. Çok kötü oldu\" şeklinde konuştu. Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de selden etkilenen köyde hasar tespit çalışmalarına başladı. Evlere ve ahırlara tek tek giren ekipler, selden sonraki zararları tespite başladı.