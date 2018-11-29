(Görüntülü) Edirne'de selin etkisi geçti, temizlik başladı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de 6 saatte 130 kilogram yağışın neden olduğu selin etkisi geçerken, evlerini ve işyerlerini su basanların temizlik çalışmaları başladı. Yoğun sel sularının dolduğu özel bir hastanenin acil servisinde ise temizlik çalışmaları 2 gündür devam ediyor. Edirne\'de önceki gece etkili olan ve saat 6 süren sağanakta metrekareye yaklaşık 130 kilogram yağış düştü. Kent merkezinin yanı sıra köylerde de etkili olan yağışlar sonrasında temizlik çalışmaları başladı. Edirne Belediyesi\'nin yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(TESKİ) ile Havsa Belediyesi\'ne ait vidanjörler ev ve işyerlerinde su boşaltma işlemlerine devam ediyor. Sel sularının dolması sonucu hasta kabulünü durduran özel bir hastanenin acil servisinde sular, vidanjörler aracılığıyla çekildi. Ancak içerideki temizlik çalışmaları hala sürüyor. Acil servisteki hasta yatakları, tıbbi malzemeler ile tıbbi cihazların zarar gördüğü belirtildi. OTOMOBİLİ SU DOLU GARAJDA KALDI Kocasinan Mahallesi\'nde oturan Filiz Birtane, evlerinin altındaki otoparkın tamamen sular altında kaldığını ve içerde otomobilinin olduğunu söyledi. Birtane, \"Yaklaşık 4 ay önce satın aldığım otomobilim, apartmanımızın otoparkında sular altında kaldı. Bu çağda, böyle bir şey olması inanılır gibi değil. İki gündür otoparktan su çekilmesini bekliyoruz. Benim otomobilimle beraber içeride daha 4 araç var\" dedi. Kocasinan Mahallesi\'nde oturan Neslihan Basic ise bodrum katları su bastığını ve suyu çekmeye çalıştıklarını belirterek, \"Yağmur çok etkili oldu, bizim alt katlarımız sularla doldu. Şu anda bile hala girişte sular var. Bizim kata sular çok yaklaşmıştı. Evlerde elektrik yok ve ısınamıyoruz\" diye konuştu. Sel sularının girdiği bir çok apartmana tedbiren elektrik verilemiyor. Edirne Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının sıfır olduğu kentte, hafif şekilde kar yağışı bekleniyor.