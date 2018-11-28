(Görüntülü) Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (4)

6 SAAT SONRA KURTARILDI



Edirne\'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yağan yağmur nedeniyle merkeze bağlı Köşençiftliği köyünde Demirhanlı Deresi taştı. Dere kenarındaki bir evde tek başına oturan Mesut Özçelik (52), evin çevresi ve içine dolan sular nedeniyle saat 06.00 sıraların mahsur kaldı. İhbarı üzerine Edirne Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri, Özçelik\'i kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 6 saat sonra Özçelik, paletli iş makinesiyle kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özçelik\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

