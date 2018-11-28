T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Edirne'de 'sağanak', hayatı olumsuz etkiledi, (2)

HASTANEYİ SU BASTI Edirne'de gece etkisini artırarak yağmaya devam eden sağanak nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan çok sayıda evin bodrum katlarını su bastı

28 Kasım 2018 12:59

HASTANEYİ SU BASTI

Edirne\'de gece etkisini artırarak yağmaya devam eden sağanak nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi\'nde bulunan çok sayıda evin bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar, bahçelerinde bulunan kumları çuvallara doldurarak suyun evlerine daha fazla girmesini engellemeye çalıştı. Bazı mahallelerde elektrikler kesilirken, park halindeki bazı araçların da su içinde kaldığı görüldü.

Özel bir hastanenin acil bölümünde de su baskını yaşandı. Bu nedenle hastanenin acil bölümüne hasta kabul edilemedi.

Meteoroloji yetkilileri, kentte yağmurun sabah saatlerinde kadar zaman zaman etkisini artırarak yağmaya devam edeceğini ve metre kareye 75 kilogram yağış düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HASTANEYİ SU BASTI EdirneSinan MahallesiBazıBuMeteoroloji yetkilileri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24