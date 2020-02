(Görüntülü) Edirne'de pazarcı esnafına Bulgarca ve Yunanca sözlük dağıtıldı

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, kur farkı nedeniyle Yunanlar ile Bulgarların akın ettiği, halk arasında \'sosyete pazarı\' olarak bilinen Ulus Pazarı\'nda, yabancı turistlerle daha kolay anlaşabilmesi için esnafa Yunanca ve Bulgarca sözlük dağıtıldı. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, \"Esnaf, dağıttığımız 2 dildeki alışveriş sözlüğü ile yabancı turistlerle çok kolay anlaşmaya başladı\" dedi. Döviz kurlarındaki artışı avantaja çeviren Edirne\'nin sınır komşusu Yunanistan ve Bulgaristan\'dan gelen yabancı turistler, alışveriş için kente akın ediyor. Otobüs turlarının yanı sıra araçlarıyla Edirne\'ye gelen Yunan ve Bulgar turistler, özellikle her cuma kurulan ve genellikle tekstil ile züccaciye ürünlerinin satıldığı \'sosyete\' adıyla bilinen Ulus Pazarı\'nı tercih ediyor. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi\'nce artan taleplere karşı esnaf ile yabancı turistler arasındaki dil sorununun çözülmesi amacıyla karşılama, renkler ve sayıların yer aldığı Bulgarca ve Yunanca sözlük yaptırılarak, pazarcılara dağıtıldı. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, sözlüklerden önce esnafın, fiyat söylemek için parmakla işaret yaptığını ya da hesap makinesi kullandığını söyledi. Pazarcı esnafının dağıtılan sözlükteki kelimeleri ezberlemeye başladığını kaydeden Reisoğlu, \"Edirne\'ye gelen turistlerde çok belirgin bir artış oldu. Kur farkı nedeniyle alışveriş yapmak için adeta Edirne\'ye akın ediyorlar. Bizim Ulus Pazarı\'mız 350 esnafıyla her cuma günü kuruluyor. Tabi turistlerle esnafımız arasında da bir dil sorununu ortaya çıkardı. Bunu çözmek için yoğun olarak gelen Yunanca ve Bulgarca alışveriş için gerekli olan kelimeleri, karşılama sözleri, renkler ve sayılar içeren sözlük yaptık ve esnafımıza dağıttık. Bunun sayesinde esnafımız yabancı turistlerle daha kolay anlaşarak, daha kolay bir şekilde satış yapabiliyorlar\" dedi. Pazarcı esnafından Servet Ateş, her cuma Edirne\'deki pazarda perde sattığını ve yabancı turistlerle anlaşmanın zorluklarını yaşadığını söyledi. Turistlerin fiyat sorduklarında parmakla gösterdiklerini ya da hesap makinesi kullandıklarını kaydeden Ateş, \"Bu sözlük bizim için çok iyi oldu. Bizim işimiz perde, sözlük içerisinde renklerin de olması çok kolaylık sağladı. Yunanca ve Bulgarca kelimeleri ezberleyerek daha kolay satış yapabiliyoruz\" şeklinde konuştu. Tekstil ürünleri saten İzzet Koçoğlu da sözlük yardımıyla satış yaptığını ve kısa süre bütün kelimeleri ezberleyeceğini belirterek, \"Satışlarda çok zorluk çekiyorduk, biraz önce gelen Yunanlı müşteriye kolay satış yaptım. Onlar bize anlatamıyordu, biz anlatamıyorduk. Şimdi çok daha kolay oldu. Sözlükten bakarak satış yaptım, dil problemini kısa sürede halledeceğiz\" diye konuştu. Bulgaristan ve Yunanistan\'dan gelen turistler ise fiyatların kendi ülkelerine göre Edirne\'de çok daha uygun olduğunu, alışveriş yapmak, gezmek ve eğlenmek için Edirne\'ye geldiklerini söyledi.