(Görüntülü )Edirne'de bin kişilik iftar

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Valiliği’ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Selimiye Camii yanındaki sokakta kurulan iftar çadırında yaklaşık 1000 kişiye iftar yemeği dağıtıldı. Ramazan ayı nedeniyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Selimiye Camii\'nin yanındaki sokak üzerine 1000 kişilik iftar çadırı kurdu. İlk iftar yemeğine Edirne Valisi Günay Özdemir, 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Salim Afgün, Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır ve Hakan İşcan, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan ve daire müdürleri katıldı. Edirne Valiliği tarafından karşılanan ilk gece iftarında vatandaşlara çorba, tas kebabı, pilav ve tatlı ikram edildi. Edirne Valisi Günay Özdemir, Türkiye\'de en geç Edirne\'nin iftar yaptığını ifade ederek, \"Ramazan bütün Müslümanlara, insanlığa hayırlı olsun. Özellikle Filistin\'de şehit olan Müslümanlara da Allah rahmet eylesin diyorum. Onlar böyle bir Ramazan gününde mücadele içerisinde İslam\'ın ve Müslümanlığın yüz akı için mücadele ediyorlar. Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin. Edirne\'de dün geceki Selimiye Camii\'nde ciddi bir cemaat vardı, bütün camilerimiz yine heyecanlı ve insanların Ramazanı heyecanla yaşamasına sebep oldu. Bugün ilk iftarımızı aynı mutluluk ve heyecanla yapıyoruz. Tüm Edirnemize ve ülkemize hayırlı olsun\" dedi. Ezanın okunmasının ardından çadırda bulunanlar Ramazan ayının ilk orucunu dualar eşliğinde açtı.