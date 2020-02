(Görüntülü) Edirne'de Atatürk Anıtı'nın arkasına konulan tuvalet tartışma yarattı -2

Gurbet GÖKÇE- Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediyesi\'nin kent merkezindeki Atatürk Anıtı\'nın hemen arkasına tuvalet kabini koyması, kentte tartışma yarattı. Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Atatürk\'e saygısızlık yapıldığını belirterek, \"Bir kere bu saygısızlıktır, böyle kabul etmek lazım\" dedi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise tuvaletlerin henüz bağlantısının yapılmadığını ve nereye konulacağına Kültür Varlıkları Koruma Kurulu\'nun karar vereceğini belirterek, \"Düne kadar Atatürk\'e hareket edenlerle yol yürüyen arkadaşlar, bugün tuvalet nedeniyle Atatürk üzerinden siyaset üretmeye çalışıyorlar\" dedi.







Edirne Belediyesi, kent merkezinde törenlerin yapıldığı meydandaki Atatürk Anıtı\'nın hemen arkasına içinde kadın, erkek, engelli tuvaleti ile anne- bebek kabini koydu. Henüz bağlantıları yapılmayan ve kapalı bulunan tuvalet kabininin Atatürk Anıtı arkasına konulması tartışmalara neden oldu. Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, tuvalet kabininin Atatürk Anıtı\'na yakın mesafeye konulmasına sosyal medya hesabından tepki gösterip, şu ifadeleri kullandı:







\"Edirne Belediyesi, tuvaleti koyacak başka yer bulamadı mı? Büyük hizmet, dev hizmet, mega hizmet, ultra hizmet gibi gösterilen on yıllar öncesinin olması gereken işlerin gecikmişliği bir yana, alelade, alelacele yapılan işlerde hoş olmuyor. En son seyyar tuvaletler de yeni bir buluş, önemli bir icat gibi gösterildi. Halbuki bu tür hizmetler neredeyse demode olmuşken, belediye bunu neredeyse festival havasında kutladı. Ama Cumhuriyetçi, Atatürkçü CHP getire getire bu tuvaletlerden birini de Atatürk Meydanı yakınlarına getirdi koydu. Yer mi bulamadı, ayıp değil mi? Bu umumi tuvalet bu meydanın yakından derhal kaldırılmalıdır.\"







Ak Parti İl Başkanı Akmeşe\'nin tepkisine CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da sosyal medya hesabından, \"Sizin aklınız anca Edirne\'de bizim koyduğumuz tuvaletlere çalışıyor. Memleket yangın yeri, AKP\'nin işi Edirne\'de tuvalet\" yanıtını verdi.







\'HAKARET EDENLER, ATATÜRK ÜZERİNDEN SİYASET ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR\'







Edirne Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan da Akmeşe\'nin eleştirilerine yanıt verirken, Atatürk Anıtı arkasına tuvalet konulmasıyla ilgili eleştirileri ise saygı ile karşıladığını söyledi. Gürkan, \"Ama biraz da gülerek karşılıyorum. En büyük nedeni şu, düne kadar Atatürk\'e hareket edenlerle yol yürüyen arkadaşlar, bugün tuvalet nedeniyle Atatürk üzerinden siyaset üretmeye çalışıyorlar. Bir kere ikisini yan yana getirmek çok yanlış. İkincisi Atatürk üzerinden siyaset yapacaksınız, bunu Atatürk\'e sahip çıkarak yapın. Atatürk\'ün heykeline elbette saygı gösterelim, ama önce Atatürk\'ün fikirlerine, bu ülkeye getirdiği yeniliklere, bu ülkeye kazandırdıklarına sahip çıkalım. Atatürk\'ün değerlerine sahip çıkalım, ondan sonra diğer meseleleri tartışırız. Arkadaşlar Atatürk üzerinden siyaset ekmeği yemeye çalışıyorlar. Atatürk üzerinden siyaset ekmeği yiyemezler\" dedi.







\'KURUL KARAR VERECEK\'







Atatürk Anıtı\'nın bulunduğu alanın SİT bölgesi olduğunu belirten Başkan Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:







\"Eski Edirne\'nin bütün değerlerinin bir arada olduğu bir alan. Biz şehirde yıllardır biliniyor, herkes bir turizm şehri olan \'Edirne\'ye gelen turistler tuvalet bulamıyor\' denilerek hep aynı şeyler tartışılıyor. Bizde bu anlamda yeni modern tuvaletlerden yaptırdık. Birini kent ormanına koyduk, diğerini Suni Gölet\'e koyduk, bir tane de şehir merkezine bir yere koymamız gerekiyor. Ama burası SİT bölgesi olduğu için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu\'na da \'nereye koyalım?\' diye görüş sorduk. Şu anda çalışan bir tuvalet değil, geçici olarak orası bir boşluk olduğu için oraya konuldu. Elektrik, su, kanalizasyon bağlantısı yapılmış değil. Çalışmıyor, ancak kurul bize uygun bir yer ya da bizim düşündüğümüz yer var. Mesela tarihi Bedesten Çarşısı\'nın köşesinde çok eski yeraltı tuvaletleri var. Onları kaldırıp, oraya koymayı düşünüyorum. Ama bunun için önce kurulun uygun görüş vermesi lazım. Bu bölgede nereye koyacaksak koyalım, ister Atatürk Anıtı\'nın arkası ya da alakasız bir yer olur. Daha kurula bayramdan önce sorduk, henüz cevap vermedi. Herkes \'vay efendim buraya neden tuvalet konuldu\' diyor. Hayır buraya tuvalet konulduğu yok. Bunlar çalışan tuvaletlerde değil. İçerisinde engelli, kadın, erkek ve bebek emzirme kabini olan ünite. Bunu nereye koyacağımızı kurulun uygun görüşünden sonra karar vereceğiz. Şu açıdan sevindirici, bazı arkadaşların Atatürk\'ü aklına getirmiş, dillerinden söylemiş oldular. Atatürk diyebilme cesaretini gösterdiler. O açıdan ben tuvalet tartışmasına seviniyorum.\"







AKMEŞE: \'ATATÜRK HAYKELİNİN YANINDA OLMASI SAYGISIZLIKTIR\'







Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Atatürk Anıtı\'nın arkasına tuvalet konulmasının şaşırılacak bir durum olduğunu söyledi. Akmeşe, \"Edirne Belediyesi bunu \'büyük hizmet, önemli hizmet\' diyerek kamuoyuna bir duyuru yaptı. Seyyar tuvalet, geçici bir tuvalet zaten. On yıllar öncesi, çok yerde gördüğümüz tuvaletler. Maalesef Edirne Belediyesi, CHP belediyesi yeni bir icatmış gibi bunun reklamını yaptı. Üstelik getire getire Atatürk heykelinin yanına koydu. Yani bir kere bu saygısızlıktır, böyle kabul etmek lazım. Edirne\'de başka tuvalet konulacak yer mi kalmadı? Edirne halkı da buna çok tepkili. CHP zihniyeti yıllardır, \'Cumhuriyet ve Atatürk\'ü kullanarak siyaset yapmaya çalıştılar. En son yaptıkları bu olaya da hakikaten Atatürk\'e saygısızlığın bir ifadesidir. Yani burası düşünülüp tartışılmadan konulan bir yerdir. Ak Parti Edirne İl Başkanı olarak acilen seyyar tuvaletin buradan kaldırılmasını istiyorum. Edirneliler de bunu istiyor\" dedi.







Hükümetin Atatürk Anıtı\'nın bulunduğu alanla ilgili projeleri olduğunu anlatan Akmeşe, \"Biz Atatürk heykelinin olduğu alanı genişletip, halkın ihtiyaçlarını karşılayacağı geniş bir alan olsun istiyoruz. Sayın Valimiz Günay Özdemir\'in de bu konuda çalışmaları var. Biz büyük projeler düşünürken, belediye başkanımız artık on yıllar öncesinden gelmiş seyyar tuvaletleri, gelmiş Atatürk Anıtı\'nın tam da göbeğine koymuş. Hoş bir görüntü değil, bir an önce kaldırılmasında fayda var. Belediye Başkanı Recep Gürkan\'a sesleniyorum. Edirne halkı da bunu istiyor. Saygısızlık etme Atatürk\'ün heykelinin yanında olması saygısızlıktır, başka yerlerde vardır. Bir an önce buradan kaldırılmasını istiyoruz\" şeklinde konuştu.