(Görüntülü) EDİRNE SARAYI AYAĞA KALDIRILIYOR

Haber-Kamera Ali Can ZERAYEDİRNE,(DHA)EDİRNE Sarayı ve ören kazı çalışması ile Fatih Sultan Mehmet\'in İstanbul\'u fetih öncesi planlarını yaptığı 7 katlı Cihan-ı Hüma tekrar ayağa kaldırılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trakya Üniversitesi, ören ve kazı çalışması olarak ortak yürüttüğü projeyle Fatih Sultan Mehmet\'in doğduğu ve tahta çıkıp İstanbul\'u fetih etmesi planlarını yapmasına kadar dünyanın yönetildiği yer olarak bilinen, Edirne Saray\'ı canlandırılacak. Edirne\'de 1450\'de dönemin Osmanlı padişahı 2\'inci Murat tarafından yapımına başlanan ve 1475 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından tamamlanan, Edirne Sarayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trakya Üniversitesi\'nin kazı çalışmaları ile yeniden ayağa kaldırılıyor. Osmanlı\'nın 92 yıl başkentlik yaptığı ve Fatih Sultan Mehmet\'in doğduğu ve tahta çıkıp İstanbul\'u fetih etmesi planlarını yapmasına kadar dünyanın yönetildiği yer olarak bilinen, Edirne Saray\'ı Cihan-ı Hüma, Osmanlı Mutfak Müzesi, Kum Kasrı Hamamı, Adalet Kasrı, müzeleri ile canlandırılacak. \'6 AY SONRA ÖREN YERİ OLARAK HİZMETE AÇILACAK\' Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Yaklaşık 6 ay sonra bitmesi planlanan ören projesi ile beraber eski Edirne Sarayı vatandaşımızın hizmetine açılmış olacak. Bu Sarayiçi ören projesinde dinlenme yerleri, kahve molası yerleri, gezi parkurları, Osmanlı Mutfak Müzesi, Kum Kasrı Hamamı, Adalet Kasrı Müzesi de Osmanlı adaletini yansıtan müze olarak düzenlenecek. Böylece Edirne\'nin ilk ören yeri projesi 6 ay sonra hayata geçmiş olacak. Bununla beraber Sarayiçi\'nde birde kazı çalışması devam etmektedir. 3 yıldır ara verilen bu kazı çalışması müzemiz ile Trakya Üniversitesi ortaklığıyla yürütülmektedir. Bu kazıda bugüne kadar sarayın bilenmeyen yerlerin ortaya çıkmasını ören yeri projesinin daha da zenginleştirilmesini, gelen ziyaretçilere daha ilgi çekici eserlerin bulunmasıyla ilgili çalışmalar devam edecek.dedi. \'FATİH SULTAN MEHMET\'İN SARAYI AYAĞA KALKACAK\' Edirne Sarayı içinde Fatih Sultan Mehmet, tarafından yaptırılan Cihan-ı Hüma Kasrı ile \'Fatih\'in Sarayı\' olarak bilinen sarayın tekrar ayağa kaldırmasıyla ziyaretçi akınına uğramasını beklediklerini ifade eden Hacıoğlu, şöyle konuştu Edirne Sarayı\'nın kalbi Cihan-ı Hüma\'dır. Yani Fatih Sutan Mehmet\'in yaptırdığı Cihan-ı Hüma\'dır. Cihan-ı Hüma ile ilgili rölöve, restitüsyon, ve restorasyon projeleri kuruldan bile geçti. Ve bakanlığımıza teklif edildi. Umuyorum 2019 yılında yatırım programında olacak ve çok kısa sürede ayağa kalkacak. Zaten Sarayiçi ören projesi, saray kazıları ve akabinde Cihan-Hüma\'nın yapılmasıyla bizim Edirne sarayımız şekillenmiş olacak. Çünkü Cihan-ı Hüma sarayın kalbidir, can damarıdır. İstanbul\'u fetheden Osmanlı medeniyetinin şekillendiği yer Edirne ise, bu Edirne\'nin kalbi olan Cihan-Hüma Kasrı\'nda bütün planlar yapılmıştır. Yani Fatih Sultan Mehmet\'in İstanbul\'u fetih etme planlarını burada yapmıştır. Bu manada Cihan-ı Hüma\'nın ihyası ziyaretçiye açılması çok önemlidir. \'YERLİ VE MİLLİ SARAY\' Sarayın tamamen Osmanlı tarafından yapıldığını hatırlatan Hacıoğlu, Burası sıfırdan Osmanlı tarafından kurulan, Osmanlı tarafından ihya edilen, Osmanlı tarafından ortadan kaldırılan ve şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ayağa kaldırılan yeniden ihyası planlanan bir Sarayiçi ören yeri projesidir. Ve tamamen yerli ve millidir. İstanbul\'un fethinden sonra Edirne Sarayı asla özelliğini yitirmemiştir. 17\'nci yüzyılın sonlarına kadar padişahlar Edirne ile irtibatı sağlamışlardır. Örneğin 2\'nci Beyazıt, Fatih\'in oğlu çocuklarının sünnetini burada yapmıştır. 4\'üncü Mehmet burada yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman, en çok sevdiği eşi Hürrem Sultan ile arası bozulduğu zaman mutlaka onu Edirne\'ye göndermiştir. Yani siz bu Sarayiçi\'nde gezerken Hürrem Sultan\'ın gözyaşlarının üzerine basarak gezersiniz. Onun üzüntülerini, onun sevinçlerini burada görürsünüz. Bu manada Edirne Sarayı 17\'nci yüzyılın sonuna kadar el atılmıştır. Av yapılmıştır. Hatta yabancı devlet adamları burada kabul edilmiştir. Edirne Sarayı, İstanbul Osmanlı\'nın başkenti olmasına rağmen özelliğini hiç yitirmemiştir dedi. Edirne Saray kazısında çok sayıda çömlek kırıkları bulunurken, sarayın temel duvarları ortaya çıkmaya başladı.