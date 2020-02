(Görüntülü) Edirne Belediye sokak hayvanları için kedi evi ve köpek kulübesi yaptırdı

EDİRNE,(DHA)- Edirne Belediyesi, sokak hayvanlarının kışı daha iyi koşullarda geçirebilmeleri için 65 kedi evi ile 50 köpek kulübesi yaptırarak kentin farklı noktalarına bıraktı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Can dostlarımıza sahip çıkmaya, onlar için daha iyi yaşam koşulları sağlamaya devam ediyoruz dedi. Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Birimi tarafından sokak hayvanlarının soğuk kış günlerini daha iyi koşullarda geçirmesi için barınabilecekleri alanlar yaratmaya devam ediyor. Bu amaçla Edirne Belediyesi tarafından 65 kedi evi ve 50 köpek kulübesi hazırlandı. Hazırlanan kulübeler kedi ve köpeklerin yoğun yaşadığı alanlara bırakıldı. Daha öncede 22 Dost Eli Derneği ile birlikte kedi evleri ve köpek kulübeleri yaparak sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadıkları eski çöplüğe bırakıldığını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 65 kedi evi ve 50 köpek kulübesi ekiplerimiz tarafından sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı yerlere dağıtılıyor. Can dostlarımızın bu kulübelerde kışı daha iyi geçirecek, soğuktan da bir nebze olsun korunmuş olacak. Edirne Belediyesi olarak can dostlarıma sahip çıkmaya, onlar için daha iyi yaşam koşulları sağlamaya devam ediyoruz dedi. Kulübelerin dağıtımına Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da eşlik etti. Şehrin muhtelif yelerlerine kedi evlerini ve köpek kulübelerini dağıttıklarını aktaran Tanrıkulu, Binevler Baca tarafında çiçekçilik yapan Tuğçe Dıramalı da dükkanın önündeki kediler ile yakından ilgilenmekte. Bir kedi evi de buraya bıraktık. Edirnelilerden ricamız, bu dağıttığımız kedi evleri ve kulübelere sahip çıkmaları diye konuştu.